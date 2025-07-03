Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace — Finance.ua

Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace Сьогодні 23:41 — Технології&Авто

Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace

Google додав оновлення, яке дозволяє користувачам запускати індивідуальних або готових ШІ-асистентів безпосередньо в інтерфейсі Google Docs, Sheets, Slides, Drive та Gmail. Це спрощує щоденну роботу — від редагування текстів до генерації звітів.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Google розширює можливості штучного інтелекту в Workspace: відтепер користувачі можуть працювати з інструментами Gemini Gems безпосередньо в боковій панелі таких застоснків, як Docs, Sheets, Slides, Gmail і Drive. Це дозволяє запускати персоналізовані або готові AI‑помічники без потреби перемикатися між застосунками.

Gems — це настроювані ШІ‑експерти в межах платформи Gemini, які допомагають користувачам виконувати конкретні завдання чи досягати цілей. Вони можуть діяти як редактори тексту, партнери з кодування, генератори продажів або аналітики контенту.

Раніше Gems були доступні тільки в застосунку Gemini, тепер же інтегровані в інтерфейс Workspace-застосунків.

Нова функція вже почала впроваджуватися у боковій панелі таких застосунків:

Google Docs.

Google Sheets.

Google Slides.

Google Drive.

Gmail.

Користувачі можуть отримати доступ до Gems, натиснувши кнопку Ask Gemini (значок іскри) у правому верхньому куті вікна.

Як налаштувати власний Gem

Користувачі можуть створити індивідуального помічника, натиснувши тут . Створені або готові Gems автоматично з’являться у боковій панелі підтримуваних застосунків.

Ці помічники підтримують такі функції:

Вставка згадок через «@».

Доступ до файлів і тек у вашому Workspace.

Автоматичне підлаштування під задачі користувача.

Функція доступна для всіх користувачів Google Workspace, які мають доступ до Gemini у боковій панелі.

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