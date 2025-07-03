Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace — Finance.ua
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Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace

Технології&Авто
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Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace
Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace
Google додав оновлення, яке дозволяє користувачам запускати індивідуальних або готових ШІ-асистентів безпосередньо в інтерфейсі Google Docs, Sheets, Slides, Drive та Gmail. Це спрощує щоденну роботу — від редагування текстів до генерації звітів.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Google розширює можливості штучного інтелекту в Workspace: відтепер користувачі можуть працювати з інструментами Gemini Gems безпосередньо в боковій панелі таких застоснків, як Docs, Sheets, Slides, Gmail і Drive. Це дозволяє запускати персоналізовані або готові AI‑помічники без потреби перемикатися між застосунками.
Gems — це настроювані ШІ‑експерти в межах платформи Gemini, які допомагають користувачам виконувати конкретні завдання чи досягати цілей. Вони можуть діяти як редактори тексту, партнери з кодування, генератори продажів або аналітики контенту.
Раніше Gems були доступні тільки в застосунку Gemini, тепер же інтегровані в інтерфейс Workspace-застосунків.
Google інтегрував Gemini в бокову панель Gmail, Docs та інших застосунків Workspace
Нова функція вже почала впроваджуватися у боковій панелі таких застосунків:
  • Google Docs.
  • Google Sheets.
  • Google Slides.
  • Google Drive.
  • Gmail.
Користувачі можуть отримати доступ до Gems, натиснувши кнопку Ask Gemini (значок іскри) у правому верхньому куті вікна.

Як налаштувати власний Gem

Користувачі можуть створити індивідуального помічника, натиснувши тут. Створені або готові Gems автоматично з’являться у боковій панелі підтримуваних застосунків.
Ці помічники підтримують такі функції:
  • Вставка згадок через «@».
  • Доступ до файлів і тек у вашому Workspace.
  • Автоматичне підлаштування під задачі користувача.
Функція доступна для всіх користувачів Google Workspace, які мають доступ до Gemini у боковій панелі.
За матеріалами:
vctr.media
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