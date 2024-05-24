OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов — Finance.ua

OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов Сегодня 03:35 — Фондовый рынок

OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов

Компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ему доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиагруппе News Corp.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это уже второе соглашение OpenAI с медиа после того, как компания договорилась о лицензировании контента Financial Times для разработки моделей искусственного интеллекта.

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Доступ к огромным массивам данных может помочь улучшить контент, созданный ChatGPT. Такие партнерства также имеют решающее значение для обучения моделей ИИ и могут быть прибыльными для издателей новостей, которым традиционно отказывают в доле прибыли, которую получают интернет-гиганты за распространение их контента.

OpenAI не разглашает финансовые детали своего последнего соглашения, но принадлежащий News Corp. Wall Street Journal сообщил, что может стоить более 250 млн долларов в течение пяти лет.

Соглашение также будет охватывать гарантию того, что контент не станет доступен на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов. В общем, новое соглашение предоставит OpenAI доступ к текущему и архивному контенту нескольких изданий News Corp, включая Wall Street Journal, MarketWatch, Times и другие.

Економічна Правда По материалам:

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