OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов — Finance.ua
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OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов

Фондовый рынок
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OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов
OpenAI купила доступ к материалам News Corp. за $250 миллионов
Компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ему доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиагруппе News Corp.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что это уже второе соглашение OpenAI с медиа после того, как компания договорилась о лицензировании контента Financial Times для разработки моделей искусственного интеллекта.
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Доступ к огромным массивам данных может помочь улучшить контент, созданный ChatGPT. Такие партнерства также имеют решающее значение для обучения моделей ИИ и могут быть прибыльными для издателей новостей, которым традиционно отказывают в доле прибыли, которую получают интернет-гиганты за распространение их контента.
OpenAI не разглашает финансовые детали своего последнего соглашения, но принадлежащий News Corp. Wall Street Journal сообщил, что может стоить более 250 млн долларов в течение пяти лет.
Соглашение также будет охватывать гарантию того, что контент не станет доступен на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов. В общем, новое соглашение предоставит OpenAI доступ к текущему и архивному контенту нескольких изданий News Corp, включая Wall Street Journal, MarketWatch, Times и другие.
По материалам:
Економічна Правда
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