Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников — Finance.ua

Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников
Корпорация Microsoft планирует возобновить повышение зарплат для наиболее эффективных сотрудников.
Об этом сообщил Insider.
Вероятное повышение зарплат может быть в этом месяце.
Эти планы не были объявлены в масштабах всей компании, но руководитель облачных технологий Скотт Гатри сказал сотрудникам на встрече 30 апреля, что зарплаты в этом году могут вырасти.
Microsoft заявляет, что размораживает повышение зарплат «за заслуги перед компанией».
Год назад, в электронном письме сотрудникам CEO Сатья Наделла сообщал, что компания заперта в «конкурентной среде, а также сталкивается с глобальной макроэкономической неопределенностью».
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В этом году экономические условия очень отличаются во многих измерениях, включая спрос клиентов, рынок труда и инвестиции, необходимые для следующего цикла инноваций. Учитывая это, мы финансируем нашу компенсацию в соответствии с общим рынком", — писал Наделла.
CEO Microsoft объяснил, что это решение необходимо для того, чтобы собрать достаточно ресурсов для фундаментальных инвестиций в искусственный интеллект.
Сам же Наделла получил почти $55 млн за свою службу в 2022 финансовом году, что на 10% больше компенсации, которую он получил в 2021 году. О сокращении или заморозке повышения его зарплаты не сообщалось.
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