Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников — Finance.ua

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Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников

Фондовый рынок
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Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников
Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников
Корпорация Microsoft планирует возобновить повышение зарплат для наиболее эффективных сотрудников.
Об этом сообщил Insider.
Вероятное повышение зарплат может быть в этом месяце.
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Эти планы не были объявлены в масштабах всей компании, но руководитель облачных технологий Скотт Гатри сказал сотрудникам на встрече 30 апреля, что зарплаты в этом году могут вырасти.
Microsoft заявляет, что размораживает повышение зарплат «за заслуги перед компанией».
Год назад, в электронном письме сотрудникам CEO Сатья Наделла сообщал, что компания заперта в «конкурентной среде, а также сталкивается с глобальной макроэкономической неопределенностью».
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В этом году экономические условия очень отличаются во многих измерениях, включая спрос клиентов, рынок труда и инвестиции, необходимые для следующего цикла инноваций. Учитывая это, мы финансируем нашу компенсацию в соответствии с общим рынком", — писал Наделла.
CEO Microsoft объяснил, что это решение необходимо для того, чтобы собрать достаточно ресурсов для фундаментальных инвестиций в искусственный интеллект.
Сам же Наделла получил почти $55 млн за свою службу в 2022 финансовом году, что на 10% больше компенсации, которую он получил в 2021 году. О сокращении или заморозке повышения его зарплаты не сообщалось.
По материалам:
ITC.ua
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