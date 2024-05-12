Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников — Finance.ua

Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников Сегодня 22:06 — Фондовый рынок

Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников

Корпорация Microsoft планирует возобновить повышение зарплат для наиболее эффективных сотрудников.

Об этом сообщил Insider.

Вероятное повышение зарплат может быть в этом месяце.

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Эти планы не были объявлены в масштабах всей компании, но руководитель облачных технологий Скотт Гатри сказал сотрудникам на встрече 30 апреля, что зарплаты в этом году могут вырасти.

Microsoft заявляет, что размораживает повышение зарплат «за заслуги перед компанией».

Год назад, в электронном письме сотрудникам CEO Сатья Наделла сообщал, что компания заперта в «конкурентной среде, а также сталкивается с глобальной макроэкономической неопределенностью».

В этом году экономические условия очень отличаются во многих измерениях, включая спрос клиентов, рынок труда и инвестиции, необходимые для следующего цикла инноваций. Учитывая это, мы финансируем нашу компенсацию в соответствии с общим рынком", — писал Наделла.

CEO Microsoft объяснил, что это решение необходимо для того, чтобы собрать достаточно ресурсов для фундаментальных инвестиций в искусственный интеллект.

Сам же Наделла получил почти $55 млн за свою службу в 2022 финансовом году, что на 10% больше компенсации, которую он получил в 2021 году. О сокращении или заморозке повышения его зарплаты не сообщалось.

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