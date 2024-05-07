Microsoft построит солнечную электростанцию ​​с рекордной мощностью, аналогов которой нет в мире — Finance.ua

Microsoft построит солнечную электростанцию ​​с рекордной мощностью, аналогов которой нет в мире Сегодня 05:05 — Энергетика

Microsoft построит солнечную электростанцию ​​с рекордной мощностью, аналогов которой нет в мире

Microsoft заключила с компанией Brookfield крупнейшее корпоративное соглашение в области «зеленой» энергетики.

По данным Financial Times, IT-гигант инвестирует 10 миллиардов долларов в проекты по производству энергии из возобновляемых источников, разрабатываемых Brookfield Asset Management и поставляемых Brookfield Renewable Partners.

Соглашение предусматривает строительство крупных ветровых и солнечных электростанций с 2026 по 2030 год с суммарной мощностью до 10,5 ГВт. Это примерно в восемь раз больше объема предыдущего крупнейшего соглашения, которое когда-то заключила Rio Tinto с австралийским оператором солнечных электростанций.

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Компания Brookfield планирует расширить свои существующие мощности, которые составляют 33 ГВт, а партнерство с Microsoft будет значительно способствовать этому. Microsoft заявила, что намерена использовать свое влияние и средства для создания длительного положительного воздействия на всех потребителей электричества.

Кроме этого, Microsoft сейчас владеет дата-центрами общей мощностью более 5 ГВт и планирует добавить еще 1 ГВт в ближайшие полгода и 1,5 ГВт первой половины 2025 года. Компания является одним из крупнейших корпоративных покупателей возобновляемой энергии, а также планирует в ближайшее время развернуть ИИ-инфраструктуру мощностью 5 ГВт совместно с OpenAI.

noworries По материалам:

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