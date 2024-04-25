Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта — Finance.ua

Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта 25.04.2024, 00:49 — Технологии&Авто

Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта, news.microsoft.com

Американская корпорация Microsoft сообщила о подписании пятилетнего соглашения на сумму $1,1 млрд с Coca-Cola, в рамках которого будет предоставлять свои услуги в области облачных вычислений и технологии искусственного интеллекта.

Об этом говорится в пресс-релизе Microsoft

По условиям соглашения, Microsoft и Coca-Cola будут «совместно экспериментировать» с Azure OpenAI. Этот сервис позволит клиентам создавать чат-ботов и другие службы искусственного интеллекта, работающие в Microsoft Azure.

Читайте также Компания Adobe планирует встроить ИИ-сервисы в программу редактирования видео Premiere Pro

Кроме того, компании заявили, что Coca-Cola протестирует предложения Microsoft Copilot, чтобы увидеть, как эти инструменты повышают производительность производителя напитков.

Ожидается, что на все это Coca-Cola потратит $1,1 млрд за работу облачных сервисов и генеративного искусственного интеллекта. Кстати, эти новые технологии производитель напитков внедряет уже в течение года.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Четыре года назад Coca-Cola уже подписывала соглашение об использовании облачного и другого программного обеспечения Microsoft на сумму $250 млн.

«Новое соглашение основано на успешной стратегии партнерства с Microsoft и демонстрирует нашу приверженность дальнейшей цифровой трансформации, — заявил президент и главный финансовый директор Coca-Cola Джон Мерфи. — Наше партнерство выросло в геометрической прогрессии — от $250 млн в 2020 году до $1,1 млрд сегодня».

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.