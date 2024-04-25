Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта — Finance.ua

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Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта
Microsoft и Coca-Cola заключили совместное соглашение по изучению искусственного интеллекта, news.microsoft.com
Американская корпорация Microsoft сообщила о подписании пятилетнего соглашения на сумму $1,1 млрд с Coca-Cola, в рамках которого будет предоставлять свои услуги в области облачных вычислений и технологии искусственного интеллекта.
Об этом говорится в пресс-релизе Microsoft.
По условиям соглашения, Microsoft и Coca-Cola будут «совместно экспериментировать» с Azure OpenAI. Этот сервис позволит клиентам создавать чат-ботов и другие службы искусственного интеллекта, работающие в Microsoft Azure.
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Кроме того, компании заявили, что Coca-Cola протестирует предложения Microsoft Copilot, чтобы увидеть, как эти инструменты повышают производительность производителя напитков.
Ожидается, что на все это Coca-Cola потратит $1,1 млрд за работу облачных сервисов и генеративного искусственного интеллекта. Кстати, эти новые технологии производитель напитков внедряет уже в течение года.

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Четыре года назад Coca-Cola уже подписывала соглашение об использовании облачного и другого программного обеспечения Microsoft на сумму $250 млн.
«Новое соглашение основано на успешной стратегии партнерства с Microsoft и демонстрирует нашу приверженность дальнейшей цифровой трансформации, — заявил президент и главный финансовый директор Coca-Cola Джон Мерфи. — Наше партнерство выросло в геометрической прогрессии — от $250 млн в 2020 году до $1,1 млрд сегодня».
По материалам:
Mind
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