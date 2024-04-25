НБУ советует банкам использовать искусственный интеллект при кредитовании населения — Finance.ua

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НБУ советует банкам использовать искусственный интеллект при кредитовании населения

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НБУ советует банкам использовать искусственный интеллект при кредитовании населения
НБУ советует банкам использовать искусственный интеллект при кредитовании населения
Вопросы идентификации и контроля рисков при кредитовании населения остаются актуальными для банков. Использование искусственного интеллекта может ускорить эти процессы и улучшить их качество.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба НБУ.
«Опыт развитых стран доказывает эффективность использования финучреждениями ИИ не только для скоринга и организации работы колцентров, но и при заключении договоров с клиентами и проверке документов, что, безусловно, повышает качество и точность сложных процессов. Кроме того, это мощный инструмент для моделирования будущих потребностей клиентов», — сказала она.

Как возобновляется кредитование

Как отметила Рожкова, розничное кредитование в Украине продолжается даже в условиях полномасштабной войны, но уровень проникновения (соотношение предоставленных ссуд к ВВП) исторически достаточно низкий по сравнению с европейскими странами — около 3% по сравнению с 25%, например, в Польше.
Беззалоговое потребительское кредитование обычно первым возобновляется после кризиса, сегодня это направление является в нашей стране флагманским, подпитывая конкуренцию банков и небанковских финучреждений и развитие технологических решений.
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Рыночное ипотечное кредитование пока еще не набрало оборотов из-за законодательных препятствий, военных рисков и состояния строительной отрасли, однако банки — операторы программы «єОселя» выполняют важную социальную функцию обеспечения граждан доступным жильем.
Небанковские финучреждения, по словам Рожковой, возобновились после первых шоков полномасштабной войны, наладили технологические процессы и пытаются конкурировать с банками в розничном сегменте. В дальнейшем банкам придется конкурировать и с платежными учреждениями, которые, согласно обновленному законодательству, также могут кредитовать население.
«Технологичность становится определяющим фактором конкурентоспособности в розничном сегменте, ведь для привлечения клиентов услуги должны быть быстрыми, удобными и качественными. Опыт развитых стран доказывает эффективность использования финучреждениями ИИ не только для скоринга и организации колцентров, но и при заключении договоров с клиентами и проверке документов, что, безусловно, повышает качество и точность сложных процессов. Кроме того, это мощный инструмент для моделирования будущих потребностей клиентов», — подытожила Екатерина Рожкова.

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Кроме того, директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сообщила, что двигателем оживления розничного кредитования является рост реальных доходов населения и определенное улучшение потребительских настроений по сравнению с низким уровнем в начале полномасштабной войны.
«О кредитном буме пока речь не идет. Для „разогрева“ рынка банкам приходится прилагать значительные усилия, расширять круг клиентов, в том числе и за счет категорий, кредитование которых было на паузе с начала полномасштабной войны», — сказала она.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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