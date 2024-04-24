Кредиты во время войны: банки Украины ожидают роста объемов кредитования — Finance.ua

Кредиты во время войны: банки Украины ожидают роста объемов кредитования Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Кредиты во время войны: банки Украины ожидают роста объемов кредитования

Банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с IV квартала 2021 прогнозируют повышение качества кредитного портфеля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об условиях кредитования, проводимого Национальным банком Украины.

Наибольший интерес бизнеса — к ссудам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам.

График: НБУ

«Усиливают спрос потребность в оборотном капитале и капитальных инвестициях и реструктуризация долгов, а также более низкие ставки для МСП. Финучреждения ожидают увеличения спроса на все виды ссуд для бизнеса во II квартале», — сказано в исследовании.

Спрос домохозяйств на ссуды стимулировали лучшие потребительские настроения. Кроме того, банки, отметившие прирост спроса на ипотеку, назвали дополнительными факторами лучшие перспективы рынка недвижимости и уменьшение кредитования другими банками.

График: НБУ

«В дальнейшем банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, в то же время спрос на ипотеку не изменится», — добавили в НБУ

Напомним, банки не прекращали кредитование экономики даже в первые дни полномасштабной войны, а более половины кредитов новым бизнес-клиентам в 2023 году предоставили без государственной поддержки. По данным НБУ, портфель чистых гривневых бизнес-займов растет в последние 10 месяцев (с июня 2023 года — на 33 млрд грн, или более чем на 11%).

По мнению главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, достаточно высокая учетная ставка НБУ не стимулирует рынок кредитования в Украине в целом и бизнеса в частности, сейчас кредитование бизнеса происходит только в рамках программы доступного кредитования «5−7-9».

В Украине ожидается падение процентов как по банковским кредитам, так и депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.