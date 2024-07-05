Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз — Finance.ua

Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз 05.07.2024, 01:20

Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз

Операционная прибыль Samsung Electronics по итогам II квартала 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года может увеличиться в 13 раз. Это связано с тем, что спрос на технологии искусственного интеллекта способствует восстановлению цен на чипы памяти. Об этом пишет Reuters.

По оценкам LSEG SmartEstimate на основе прогнозов 27 аналитиков, операционная прибыль компании в квартале, закончившемся 30 июня, может составить 8,8 трлн вон ($6,34 млрд).

Если прогнозы сбудутся, то это будет самая высокая операционная прибыль Samsung с III квартала 2022 года. По итогам II квартала прошлого года операционная прибыль компании составила 670 млрд вон.

По оценкам специалистов, операционная прибыль подразделения Samsung по выпуску чипов будет на уровне 4,6 трлн вон, а мобильного бизнеса — на уровне около 2,2 трлн вон.

Ранее Samsung сообщила, что операционная прибыль компании за первый квартал 2024 года выросла на 932,8%, до 6,61 трлн вон (около $4,8 млрд).

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