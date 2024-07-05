Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз

13
Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз
Прибыль Samsung благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта может возрасти в 13 раз
Операционная прибыль Samsung Electronics по итогам II квартала 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года может увеличиться в 13 раз. Это связано с тем, что спрос на технологии искусственного интеллекта способствует восстановлению цен на чипы памяти. Об этом пишет Reuters.
По оценкам LSEG SmartEstimate на основе прогнозов 27 аналитиков, операционная прибыль компании в квартале, закончившемся 30 июня, может составить 8,8 трлн вон ($6,34 млрд).
Если прогнозы сбудутся, то это будет самая высокая операционная прибыль Samsung с III квартала 2022 года. По итогам II квартала прошлого года операционная прибыль компании составила 670 млрд вон.
По оценкам специалистов, операционная прибыль подразделения Samsung по выпуску чипов будет на уровне 4,6 трлн вон, а мобильного бизнеса — на уровне около 2,2 трлн вон.
Ранее Samsung сообщила, что операционная прибыль компании за первый квартал 2024 года выросла на 932,8%, до 6,61 трлн вон (около $4,8 млрд).
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.