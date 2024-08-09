Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили — Finance.ua

Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили Сегодня 18:30 — Мир

Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили

Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с решением Европейского Союза ввести пошлины на китайские электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли Китая.

Китай подал дело в механизм урегулирования споров ВТО.

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«Это было сделано для защиты прав и интересов в области электромобилей», — отмечают в Министерстве торговли.

Отмечается, что отношения Пекина с ЕС в последние месяцы достигли новых минимумов, поскольку блок приближает свою политику по отношению к Китаю к политике США.

В прошлом месяце ЕС ввел временные тарифы на уровне 37,6% на импорт некоторых автомобилей из Китая после многомесячного расследования китайской государственной помощи производителям электромобилей.

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«Мы призываем ЕС немедленно исправить свои ошибки и сообща защитить экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также стабильность цепочки поставок электромобилей», — добавила представитель.

Китай уже угрожал возмездием европейским фермерам и самолетостроителям, а также начал антидемпинговое расследование против французской алкогольной промышленности.

«Суждение в предварительном заключении ЕС не имеет фактической и правовой основы. Оно грубо нарушает правила ВТО и подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата», — заявил представитель министерства.

Економічна Правда По материалам:

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