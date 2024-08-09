Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили — Finance.ua

Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили
Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с решением Европейского Союза ввести пошлины на китайские электромобили.
Китай подал дело в механизм урегулирования споров ВТО.
«Это было сделано для защиты прав и интересов в области электромобилей», — отмечают в Министерстве торговли.
Отмечается, что отношения Пекина с ЕС в последние месяцы достигли новых минимумов, поскольку блок приближает свою политику по отношению к Китаю к политике США.
В прошлом месяце ЕС ввел временные тарифы на уровне 37,6% на импорт некоторых автомобилей из Китая после многомесячного расследования китайской государственной помощи производителям электромобилей.
Читайте также
«Мы призываем ЕС немедленно исправить свои ошибки и сообща защитить экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также стабильность цепочки поставок электромобилей», — добавила представитель.
Китай уже угрожал возмездием европейским фермерам и самолетостроителям, а также начал антидемпинговое расследование против французской алкогольной промышленности.
«Суждение в предварительном заключении ЕС не имеет фактической и правовой основы. Оно грубо нарушает правила ВТО и подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата», — заявил представитель министерства.
Поделиться новостью