Mitsubishi, Honda и Nissan объединяются для противодействия китайским автопроизводителям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mitsubishi, Honda и Nissan объединяются для противодействия китайским автопроизводителям

Фондовый рынок
0
Японский производитель автомобилей Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу компаний Honda-Nissan, чтобы составить конкуренцию китайским и американским автопроизводителям.
Об этом сообщает Nikkei.
Читайте также
Tesla и китайские автопроизводители инвестируют значительные средства в электромобили, это создает условия, в которых японские автопроизводители не могут конкурировать с ними с точки зрения масштаба и цепочки поставок.
Объединение Mitsubishi и Honda-Nissan создаст на внутреннем рынке Японии две силы: Toyota Motor Group и альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.
В марте Honda и Nissan объявили о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве, но не было принято решение о том, что делать с Mitsubishi Motors, в котором Nissan владеет 34,01% акций.
Читайте также
Компания Mitsubishi Motors подписала соглашение о неразглашении информации с Honda и Nissan и начала переговоры об объединении.
Honda и Nissan являются вторым и третьим крупнейшими автопроизводителями в Японии, соответственно с глобальными продажами 4,1 миллиона и 3,44 миллиона единиц в финансовом году, заканчивающемся в марте 2024 года. Если добавить 810 000 единиц Mitsubishi Motors, то у группы будет продажа 8,35 миллиона автомобилей.
Toyota, крупнейший автопроизводитель Японии и конкурент альянса Honda-Nissan-Mitsubishi, уже объединилась с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors, в результате чего совокупный объем продаж пяти автопроизводителей достигнет 16 миллионов единиц.
Читайте также
Согласно сообщению, Honda-Nissan-Mitsubishi намерены стандартизировать бортовое программное обеспечение, управляющее автомобилем.
Ожидается, что Nissan и Honda совместно разработают базовое программное обеспечение и обсудят его использование в автомобилях Mitsubishi Motors.
Компании будут внедрять высокоэффективные технологии, одновременно снижая затраты и перенаправляя управленческие ресурсы на другие сферы, связанные с электрификацией.
Читайте также
Компании также рассмотрят возможность дополнения линеек автомобилей друг друга. Honda не производит гибридные транспортные средства с возможностью подзарядки (PHV) или пикапы в Японии.
Mitsubishi Motors, обладающая сильными позициями в этой области, будет обсуждать поставки OEM (производство оригинального оборудования). В будущем обе компании будут также стремиться к сотрудничеству в сфере производства мини-автомобилей.
Основной причиной объединения усилий японских компаний является значительное отставание в гонках за рынок электромобилей, что создает революцию на авторынке.
Читайте также
В 2023 году Nissan и Honda продали всего 140 000 и 19 000 электромобилей по всему миру соответственно, тогда как Tesla и BYD были далеко впереди с 1,8 миллиона и 1,57 миллиона единиц соответственно.
В Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, Honda и Nissan вынуждены были изменить свой путь экспансии, поскольку они боролись с недорогими электромобилями на местном рынке.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.