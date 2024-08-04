Mitsubishi, Honda и Nissan объединяются для противодействия китайским автопроизводителям — Finance.ua

Mitsubishi, Honda и Nissan объединяются для противодействия китайским автопроизводителям Сегодня 23:25 — Фондовый рынок

Японский производитель автомобилей Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу компаний Honda-Nissan, чтобы составить конкуренцию китайским и американским автопроизводителям.

Об этом сообщает Nikkei.

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Tesla и китайские автопроизводители инвестируют значительные средства в электромобили, это создает условия, в которых японские автопроизводители не могут конкурировать с ними с точки зрения масштаба и цепочки поставок.

Объединение Mitsubishi и Honda-Nissan создаст на внутреннем рынке Японии две силы: Toyota Motor Group и альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.

В марте Honda и Nissan объявили о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве, но не было принято решение о том, что делать с Mitsubishi Motors, в котором Nissan владеет 34,01% акций.

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Компания Mitsubishi Motors подписала соглашение о неразглашении информации с Honda и Nissan и начала переговоры об объединении.

Honda и Nissan являются вторым и третьим крупнейшими автопроизводителями в Японии, соответственно с глобальными продажами 4,1 миллиона и 3,44 миллиона единиц в финансовом году, заканчивающемся в марте 2024 года. Если добавить 810 000 единиц Mitsubishi Motors, то у группы будет продажа 8,35 миллиона автомобилей.

Toyota, крупнейший автопроизводитель Японии и конкурент альянса Honda-Nissan-Mitsubishi, уже объединилась с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors, в результате чего совокупный объем продаж пяти автопроизводителей достигнет 16 миллионов единиц.

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Согласно сообщению, Honda-Nissan-Mitsubishi намерены стандартизировать бортовое программное обеспечение, управляющее автомобилем.

Ожидается, что Nissan и Honda совместно разработают базовое программное обеспечение и обсудят его использование в автомобилях Mitsubishi Motors.

Компании будут внедрять высокоэффективные технологии, одновременно снижая затраты и перенаправляя управленческие ресурсы на другие сферы, связанные с электрификацией.

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Компании также рассмотрят возможность дополнения линеек автомобилей друг друга. Honda не производит гибридные транспортные средства с возможностью подзарядки (PHV) или пикапы в Японии.

Mitsubishi Motors, обладающая сильными позициями в этой области, будет обсуждать поставки OEM (производство оригинального оборудования). В будущем обе компании будут также стремиться к сотрудничеству в сфере производства мини-автомобилей.

Основной причиной объединения усилий японских компаний является значительное отставание в гонках за рынок электромобилей, что создает революцию на авторынке.

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В 2023 году Nissan и Honda продали всего 140 000 и 19 000 электромобилей по всему миру соответственно, тогда как Tesla и BYD были далеко впереди с 1,8 миллиона и 1,57 миллиона единиц соответственно.

В Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, Honda и Nissan вынуждены были изменить свой путь экспансии, поскольку они боролись с недорогими электромобилями на местном рынке.

Європейська правда По материалам:

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