Компании Honda и Nissan добавят к индексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50 — Finance.ua
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Компании Honda и Nissan добавят к индексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50

Фондовый рынок
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Компании Honda и Nissan добавят к индексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50
Компании Honda и Nissan добавят к индексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50
Nikkei добавит Honda Motor, Nissan Motor и семь других акций в состав индекса Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 28 июня в рамках периодического пересмотра, сообщил провайдер индекса.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Среди новых добавленных компаний также Hitachi Construction Machinery, Casio Computer и Astellas Pharma. Mitsui & Co., Nomura Holdings и пять других акций будут изъяты из индекса.
После последнего пересмотра индекс состоял из 48 компонентов, два из которых были изъяты из него в прошедший после последнего пересмотра период. С этой перестановкой количество компонентов вернется к 50.
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Акции были отобраны на основе их ожидаемой дивидендной доходности на конец мая. Средневзвешенная дивидендная доходность индекса на основе новых 50 составляющих по состоянию на 31 мая составила 3,85%.
Напомним, Nikkei 225 High Dividend Yield 50 — это биржевой индекс, созданный компанией Nikkei Inc., включающий 50 компаний из индекса Nikkei 225, имеющих самые высокие дивидендные доходы.
Ранее сообщалось, что Honda Motor рассматривает возможность строительства завода по производству электромобилей в Канаде в рамках проекта стоимостью примерно 2 трлн иен ($13,83 млрд), который, возможно, будет включать собственное производство аккумуляторов.
По материалам:
Mind
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