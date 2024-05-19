Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей

Фондовый рынок
11
Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей
Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей, Фото: sustainabilitymag.com
Honda Motor Co. планирует увеличить инвестиции в технологии электромобилей до примерно 10 триллионов иен (65 миллиардов долларов США) в течение десяти лет.
Об этом сообщает Kyodo.
Honda будет вкладывать деньги в развитие технологий электрокаров до 2030 года.
Читайте также
Инвестиции будут направлены на повышение конкурентоспособности японского автопроизводителя, стремящегося увеличить долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах до 100% от общего объема продаж новых автомобилей в 2040 году.
Напомним, японский автопроизводитель Honda Motor планирует построить в Канаде три завода и реализовать масштабный проект по созданию полного цикла производства электромобилей с общим объемом инвестиций около $11 миллиардов.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.