Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей — Finance.ua

Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей
Honda Motor Co. планирует увеличить инвестиции в технологии электромобилей до примерно 10 триллионов иен (65 миллиардов долларов США) в течение десяти лет.
Об этом сообщает Kyodo.
Honda будет вкладывать деньги в развитие технологий электрокаров до 2030 года.
Инвестиции будут направлены на повышение конкурентоспособности японского автопроизводителя, стремящегося увеличить долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах до 100% от общего объема продаж новых автомобилей в 2040 году.
Напомним, японский автопроизводитель Honda Motor планирует построить в Канаде три завода и реализовать масштабный проект по созданию полного цикла производства электромобилей с общим объемом инвестиций около $11 миллиардов.
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