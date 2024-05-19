Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей — Finance.ua

Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей Сегодня 04:10 — Фондовый рынок

Honda инвестирует в развитие технологий электромобилей, Фото: sustainabilitymag.com

Honda Motor Co. планирует увеличить инвестиции в технологии электромобилей до примерно 10 триллионов иен (65 миллиардов долларов США) в течение десяти лет.

Об этом сообщает Kyodo.

Honda будет вкладывать деньги в развитие технологий электрокаров до 2030 года.

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Инвестиции будут направлены на повышение конкурентоспособности японского автопроизводителя, стремящегося увеличить долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах до 100% от общего объема продаж новых автомобилей в 2040 году.

Напомним, японский автопроизводитель Honda Motor планирует построить в Канаде три завода и реализовать масштабный проект по созданию полного цикла производства электромобилей с общим объемом инвестиций около $11 миллиардов.

Укрінформ По материалам:

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