Honda інвестує мільярди у будівництво в Канаді заводів електрокарів — Finance.ua

Honda інвестує мільярди у будівництво в Канаді заводів електрокарів Сьогодні 05:08 — Фондовий ринок

Honda інвестує мільярди у будівництво в Канаді заводів електрокарів, Фото: sustainabilitymag.com

Японський автовиробник Honda Motor планує побудувати в Канаді три заводи й реалізувати масштабний проєкт зі створення повного циклу виробництва електромобілів із загальним обсягом інвестицій близько $11 мільярдів.

Про це повідомляє Kyodo.

У планах компанії за чотири роки побудувати поряд із її підприємством поблизу Торонто новий завод із виробництва електромобілів та ще два нових, на яких випускатимуться основні компоненти акумуляторів до електрокарів.

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Японська компанія вже проводить переговори з канадською владою стосовно субсидій для нових підприємств.

Передбачається, що Honda забезпечить від 60% до 70% необхідного фінансування, а решту коштів інвестують її компанії-партнери в цьому проєкті, японська Asahi Kasei та південнокорейська Posco Future.

Очікується, що новий автозавод у Канаді запрацює у 2028 році й щорічно виготовлятиме до 240 000 автівок.

Присутній на церемонії старту проєкту прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що Honda творить історію канадського автомобілебудування й разом із урядом країни інвестує у створення першого в Канаді повного циклу виготовлення електромобілів.

Трюдо назвав план Honda найбільшою автомобільною інвестицією в історії Канади й заявив, що реалізація цього проєкту допоможе створити понад 1000 робочих місць у країні.

Очікується, що нові заводи допоможуть Honda досягти своєї мети про збільшення до 2030 року продажів у регіоні електромобілів і авто на водневих паливних елементах до 40% та їх зростання до 100% і повну заміну автомобілів із двигунами внутрішнього згорання до 2040 року.

Зараз Honda переобладнує свій завод у Сполучених Штатах в Огайо, щоб із 2025 року виробляти там повністю електричні транспортні засоби.

Укрінформ За матеріалами:

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