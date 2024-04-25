Google інвестує $640 мільйонів у новий центр обробки даних у Нідерландах — Finance.ua
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Google інвестує $640 мільйонів у новий центр обробки даних у Нідерландах

Фондовий ринок
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Google інвестує $640 мільйонів у новий центр обробки даних у Нідерландах
Google інвестує $640 мільйонів у новий центр обробки даних у Нідерландах
Технологічний гігант Google інвестує 600 млн євро (понад 640 мільйонів доларів США) у новий центр обробки даних у місті Гронінген у Нідерландах.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що нові інвестиції забезпечать створення 125 нових робочих місць.
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Із 2014 року Google інвестувала понад 3,8 мільярда євро у центри обробки даних та відповідну цифрову інфраструктуру у Нідерландах.
У компанії заявили, що при будівництві нового дата-центру пріоритет надаватимуть стійкості та позитивному впливу на місцеву громаду.
Нагадаємо, американська технологічна компанія Oracle інвестує понад 8 млрд доларів у Японії протягом наступних 10 років, щоб задовольнити зростаючий попит на ІТ-послуги.
За матеріалами:
Укрінформ
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