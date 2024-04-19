Oracle інвестує понад $8 мільярдів у Японії на тлі збільшення попиту на ШІ — Finance.ua

Oracle інвестує понад $8 мільярдів у Японії на тлі збільшення попиту на ШІ Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Oracle інвестує понад $8 мільярдів у Японії на тлі збільшення попиту на ШІ

Американська технологічна компанія Oracle інвестує понад 8 млрд дол. у Японії протягом наступних 10 років, щоб задовольнити зростаючий попит на ІТ-послуги.

Про це повідомляє NHK.

У компанії заявили, що, серед іншого, розширять операції своїх центрів обробки даних, збільшать обсяг надання хмарних послуг та наймуть більше інженерів.

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Цей крок відбувається на тлі зростання впровадження штучного інтелекту та попиту на центри обробки даних.

Зазначається, що клієнти все частіше хочуть обробляти дані та керувати ними всередині країни, не передаючи їх за кордон.

Раніше Amazon Web Services оголосила про інвестиції в країну в розмірі близько 14,7 млрд доларів за п’ять років до 2027 року.

Укрінформ За матеріалами:

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