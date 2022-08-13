Oracle скоротив кілька сотень співробітників – WSJ — Finance.ua

Oracle скоротив кілька сотень співробітників – WSJ Сьогодні 00:13 — Фондовий ринок

Oracle скоротив кілька сотень співробітників – WSJ

Американська корпорація Oracle, один із найбільших світових виробників програмного забезпечення, минулого тижня скоротила кілька сотень співробітників.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Oracle надає пріоритет своїм ІТ-послугам у сфері охорони здоров’я та хмарному бізнесу.

Джерела газети розповідають, що скорочення переважно вдарило по персоналу групи реклами та обслуговування клієнтів Oracle. Компанія продає сервіси, що допомагають аналізувати дані про клієнтів і налаштовувати таргетовану рекламу.

«Скорочення робочих місць в Oracle відбулося в той момент, коли компанія приділяє все більше уваги хмарним службам охорони здоров’я після того, як нещодавно отримала схвалення регуляторів на купівлю компанії Cerner Corp., що спеціалізується на електронних медичних картах, за 28,3 млрд дол. Компанія, що базується в Остіні, штат Техас, є останньою у зростаючій кількості технологічних компаній, які займаються низкою видів діяльності, спрямованих на уповільнення найму чи скорочення персоналу», — пише WSJ.

Минулого місяця корпорація Microsoft заявила, що скоротить менше 1% від загальної кількості співробітників, що налічує близько 181 000 співробітників.

Кадрові зміни відбулися, оскільки багато технологічних компаній закінчили період бурхливого зростання, який стимулював наймання.

Сундар Пічаї, генеральний директор материнської компанії Google Alphabet Inc., сказав минулого тижня, що економічне уповільнення дало можливість внести необхідні корективи в бізнес, які важко реалізувати, коли бізнес розширюється.

За словами звільнених співробітників, співробітникам Oracle повідомили, що їх звільняють через реструктуризацію 2023 фінансового року та перегрупування.

Oracle, як і деякі інші технологічні компанії, не призупиняє наймання повністю, але більш вибірково підбирає персонал.

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Економічна Правда За матеріалами:

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