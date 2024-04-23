«Нафтогаз» зацікавлений інвестувати в розвиток «зеленої» енергетики — Finance.ua

«Нафтогаз» зацікавлений інвестувати в розвиток «зеленої» енергетики Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Група «Нафтогаз» планує розглянути збільшення інвестицій у розвиток сектору відновлюваної енергетики.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у кулуарах першого українського форуму з біометану.

«Група Нафтогаз бачить своє майбутнє як сучасна енергетична компанія, де є місце видобутку нафти та газу, а також є виробництво „зеленої“ енергії з вітру, сонця та біометану. Тому ми дуже серйозно дивимося на цей напрямок, плануємо розглянути можливість збільшити інвестиції», — зауважив Чернишов.

Він зазначив, що бізнес у біометановій галузі побудований на значній ролі держави у підтримці цього напрямку. Зокрема, у Євросоюзі діють програми фінансової підтримки виробництва біометану.

Чернишов також підкреслив, що розбудова виробництва біометану потребує значного обсягу інвестицій. Водночас комбінація агровиробництва і потужної газової інфраструктури роблять Україну «ексклюзивним гравцем на ринку біометану саме Європейського союзу», додав очільник Нафтогазу.

Своєю чергою в Держенергоефективності повідомили, що працюють над розробкою реєстру біометану, до впровадження якого експортери зможуть постачати біометан до Європи відповідно до даних Оператора ГТС.

«До кінця 2023 року ми мали фіналізувати реєстр відповідно до вимог законодавства. На жаль, система не була фіналізована, і нам потрібно продовжувати цю роботу. Ми проводимо переговори з партнерами в енергоспільноті», — зазначила голова агентства Ганна Замазєєва.

Крім того, Держенергоефективності подало запит до міністерства цифрової трансформації щодо включення реєстру біометану до Національної програми інформатизації 2024 року.

Замазєєва нагадала про впровадження механізму СВАМ, у межах якого для перевірки та підтвердження споживання біометану використовуватиметься реєстр біометану. Крім того, формування цього реєстру та його синхронізація з базами даних Євросоюзу є вимогою українського законодавства.

Як UAprom.info повідомляв раніше, помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт під час звернення до учасників першого українського форуму з біометану наголосив, що розвиток біометанових електростанцій допоможе зробити енергосистему України гнучкішою.

Укрінформ За матеріалами:

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