Honda представила недорогой электрический седан (фото) — Finance.ua

Honda представила недорогой электрический седан (фото)
В Китае состоялась закрытая презентация Honda Lingxi L. Доступный электрический седан будет показан публике 25 апреля на автошоу в Пекине. Об этом сообщается на сайте Autohome.
Суббренд Lingxi — совместное творение Honda и Dongfeng, и именно на китайском предприятии наладят выпуск авто. Известно, что в линейке будут преобладать недорогие электромобили.
Первый электромобиль Honda Lingxi L — седан D-класса, который станет доступной электрической альтернативой Accord. В его дизайне сочетаются стремительный силуэт с аркообразной крышей и многочисленные грани. Тоненькие фары и фонари соединены тоненькими диодными вставками.
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Размеры Honda Lingxi L:
- длина — 4830 мм;
- ширина — 1845 мм;
- высота — 1503 мм;
- колесная база — 2731 мм.
В салоне на передней панели установили сразу пять дисплеев. Два из них — закреплены за камерами, заменяющими зеркала заднего вида, а один экран предназначен для пассажира. В мультимедийную систему встроено 40 различных приложений.
Также есть проекция на лобовое стекло. Оснащение бюджетной модели включает в себя панорамную крышу, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфона.
Новая Honda Lingxi L получила электромотор на 218 сил. Остальные характеристики седана и его цену раскроют позже, однако известно, что он будет недорогим.
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