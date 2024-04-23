Honda представила недорогой электрический седан (фото) — Finance.ua

Honda представила недорогой электрический седан (фото) 23.04.2024, 01:39 — Технологии&Авто

Honda представила недорогой электрический седан (фото)

В Китае состоялась закрытая презентация Honda Lingxi L. Доступный электрический седан будет показан публике 25 апреля на автошоу в Пекине. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Суббренд Lingxi — совместное творение Honda и Dongfeng, и именно на китайском предприятии наладят выпуск авто. Известно, что в линейке будут преобладать недорогие электромобили.

Первый электромобиль Honda Lingxi L — седан D-класса, который станет доступной электрической альтернативой Accord. В его дизайне сочетаются стремительный силуэт с аркообразной крышей и многочисленные грани. Тоненькие фары и фонари соединены тоненькими диодными вставками.

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Размеры Honda Lingxi L:

длина — 4830 мм;

ширина — 1845 мм;

высота — 1503 мм;

колесная база — 2731 мм.

В салоне на передней панели установили сразу пять дисплеев. Два из них — закреплены за камерами, заменяющими зеркала заднего вида, а один экран предназначен для пассажира. В мультимедийную систему встроено 40 различных приложений.

Также есть проекция на лобовое стекло. Оснащение бюджетной модели включает в себя панорамную крышу, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфона.

Новая Honda Lingxi L получила электромотор на 218 сил. Остальные характеристики седана и его цену раскроют позже, однако известно, что он будет недорогим.

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Фокус По материалам:

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