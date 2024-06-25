Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero — Finance.ua

Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero
Компания Mitsubishi планирует возродить модели Lancer Sportback и Montero.
Японская марка подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Заявка на название Montero уже утверждена и зарегистрирована в категории «автомобили». Однако заявка на Lancer Sportback была отклонена, и Mitsubishi подала апелляцию. Согласно предположениям Motor1.com, эти возрожденные имена могут использоваться для будущих электрокаров.
Пятидверный хэтчбек Mitsubishi Lancer Sportback впервые был представлен в качестве концепта на автосалоне во Франкфурте в 2005 году, после чего началось его серийное производство.
Несмотря на свою универсальность, модель продавалась в США плохо. К примеру, в 2012 году Lancer Sportback не смог пересечь отметку в тысячу проданных экземпляров. По слухам, это название может быть использовано для нового электрокара, который станет аналогом Nissan Leaf от Mitsubishi.
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