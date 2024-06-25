Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero

Технологии&Авто
12
Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero
Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero
Компания Mitsubishi планирует возродить модели Lancer Sportback и Montero.
Японская марка подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Заявка на название Montero уже утверждена и зарегистрирована в категории «автомобили». Однако заявка на Lancer Sportback была отклонена, и Mitsubishi подала апелляцию. Согласно предположениям Motor1.com, эти возрожденные имена могут использоваться для будущих электрокаров.
Читайте также
Пятидверный хэтчбек Mitsubishi Lancer Sportback впервые был представлен в качестве концепта на автосалоне во Франкфурте в 2005 году, после чего началось его серийное производство.
Несмотря на свою универсальность, модель продавалась в США плохо. К примеру, в 2012 году Lancer Sportback не смог пересечь отметку в тысячу проданных экземпляров. По слухам, это название может быть использовано для нового электрокара, который станет аналогом Nissan Leaf от Mitsubishi.
Читайте также
Что касается Montero, то это одно из имен хорошо знакомого россиянам Mitsubishi Pajero. Инсайдеры утверждают, что японский автопроизводитель вынашивает планы по возрождению рамного внедорожника, снятого с производства в 2021 году. По последней информации (пока неофициальной), следующий Pajero сохранит рамную конструкцию — якобы его построят на платформе пикапа Triton/L200. Так ли это, мы узнаем еще нескоро — Pajero следующего поколения ожидается только в 2027 году.
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.