Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero — Finance.ua

Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Mitsubishi планирует возродить Lancer Sportback и Montero

Компания Mitsubishi планирует возродить модели Lancer Sportback и Montero.

Японская марка подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Заявка на название Montero уже утверждена и зарегистрирована в категории «автомобили». Однако заявка на Lancer Sportback была отклонена, и Mitsubishi подала апелляцию. Согласно предположениям Motor1.com, эти возрожденные имена могут использоваться для будущих электрокаров.

Пятидверный хэтчбек Mitsubishi Lancer Sportback впервые был представлен в качестве концепта на автосалоне во Франкфурте в 2005 году, после чего началось его серийное производство.

Несмотря на свою универсальность, модель продавалась в США плохо. К примеру, в 2012 году Lancer Sportback не смог пересечь отметку в тысячу проданных экземпляров. По слухам, это название может быть использовано для нового электрокара, который станет аналогом Nissan Leaf от Mitsubishi.

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Что касается Montero, то это одно из имен хорошо знакомого россиянам Mitsubishi Pajero. Инсайдеры утверждают, что японский автопроизводитель вынашивает планы по возрождению рамного внедорожника, снятого с производства в 2021 году. По последней информации (пока неофициальной), следующий Pajero сохранит рамную конструкцию — якобы его построят на платформе пикапа Triton/L200. Так ли это, мы узнаем еще нескоро — Pajero следующего поколения ожидается только в 2027 году.

uamotors По материалам:

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