Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото) — Finance.ua

Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото) Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото)

На рынок Европы выходит новый электрокар Mitsubishi Minicab-MiEV. Это 3,4-метровый городской электромобиль бюджетного сегмента.

Обновленный Mitsubishi Minicab-MiEV получил новую силовую установку. Речь идет о 42-сильном электрическом моторе с крутящим моментом в 195 Нм, а также увеличенной аккумуляторной батарее емкостью 20 кВт∙ч. Запас хода новинки составляет 180 км, а зарядить ее в домашних условиях можно за 7,5 часов, а от скорой станции на 80% — за 42 минуты.

В списке оснащения электромобиля значатся парктроник, система автоматического торможения, контроль полосы движения и управление светом фар.

Дизайн Mitsubishi Minicab-MiEV не поменялся. По-прежнему японский электромобиль доступен в двухместной грузовой версии за 2 431 000 иен ($16 300) и четырехместном пассажирском варианте за 2 481 000 иен ($16 640). Пока это один из самых доступных электрокаров на рынке.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.