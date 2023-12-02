Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото) — Finance.ua
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Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото)

Фондовый рынок
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Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото)
Mitsubishi выводит на рынок электромобиль за $16 тысяч (фото)
На рынок Европы выходит новый электрокар Mitsubishi Minicab-MiEV. Это 3,4-метровый городской электромобиль бюджетного сегмента.
Обновленный Mitsubishi Minicab-MiEV получил новую силовую установку. Речь идет о 42-сильном электрическом моторе с крутящим моментом в 195 Нм, а также увеличенной аккумуляторной батарее емкостью 20 кВт∙ч. Запас хода новинки составляет 180 км, а зарядить ее в домашних условиях можно за 7,5 часов, а от скорой станции на 80% — за 42 минуты.
В списке оснащения электромобиля значатся парктроник, система автоматического торможения, контроль полосы движения и управление светом фар.
Дизайн Mitsubishi Minicab-MiEV не поменялся. По-прежнему японский электромобиль доступен в двухместной грузовой версии за 2 431 000 иен ($16 300) и четырехместном пассажирском варианте за 2 481 000 иен ($16 640). Пока это один из самых доступных электрокаров на рынке.
По материалам:
Ampercar
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