На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan (фото) — Finance.ua
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На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan (фото)

Технологии&Авто
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На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan (фото)
На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan (фото)
Европейскую линейку Nissan Ariya скоро расширит спортивная версия от «придворного» ателье Nismo. Информацию о появлении заряженного электрокроссовера подтвердили британскому изданию Autocar представители Nissan.
Новый Nissan Ariya Nismo презентовали на автошоу в Токио. Спортивный вариант электрокроссовера предложат в полноприводных версиях на 362 и 429 л.с. В первом случае установлена ​​батарея емкостью 66 кВт∙ч, во втором — 91 кВт∙ч.
На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan (фото)
Динамические характеристики пока не раскрывают, однако более мощная версия сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с. Также доработана ходовая электрокросовера.
От стандартного Nissan Ariya вариант Nismo отличается обвесом с красным декором и двумя задними спойлерами. Кроме того, установлены 20-дюймовые литые диски.
На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan (фото)
Салон Nissan Ariya Nismo украшен алькантарой с ярко-красными акцентами. Также электромобиль получил спортивные сиденья с логотипами Nismo.
Кроссовер Nissan Ariya Nismo станет первым спортивным электромобилем японской марки, который будет предложен в Европе. Позже ожидаются новые заряженные модели.
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По материалам:
Фокус
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