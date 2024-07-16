Представлен Nissan Ariya Nismo (фото) — Finance.ua

Представлен Nissan Ariya Nismo (фото) Сегодня 23:55 — Фондовый рынок

Представлен Nissan Ariya Nismo (фото)

Представлен Nissan Ariya Nismo, ставший первой полностью электрической моделью в семействе Nissan Nismo, которое празднует 40-летний юбилей.

Nissan Ariya Nismo построен на базе полноприводного Nissan Ariya e-4ORCE, автомобиль получил специально настроенные подвеску и тормозную систему, а также оригинальные спортивные элементы интерьера и экстерьера.

В салоне установлены специальные сиденья Nismo, напоминающие кресла в болидах «Формулы-Е». Салон выполнен в черном цвете с ярко-красными акцентными вставками. Технические характеристики нового Nissan Ariya Nismo для европейского рынка будут объявлены дополнительно.

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Portaltele По материалам:

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