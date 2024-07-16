Представлен Nissan Ariya Nismo (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен Nissan Ariya Nismo (фото)

Фондовый рынок
43
Представлен Nissan Ariya Nismo (фото)
Представлен Nissan Ariya Nismo (фото)
Представлен Nissan Ariya Nismo, ставший первой полностью электрической моделью в семействе Nissan Nismo, которое празднует 40-летний юбилей.
Nissan Ariya Nismo построен на базе полноприводного Nissan Ariya e-4ORCE, автомобиль получил специально настроенные подвеску и тормозную систему, а также оригинальные спортивные элементы интерьера и экстерьера.
В салоне установлены специальные сиденья Nismo, напоминающие кресла в болидах «Формулы-Е». Салон выполнен в черном цвете с ярко-красными акцентными вставками. Технические характеристики нового Nissan Ariya Nismo для европейского рынка будут объявлены дополнительно.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.