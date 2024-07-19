Nissan показал спортивное семейное авто (фото) — Finance.ua

Nissan показал спортивное семейное авто (фото) Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Nissan показал спортивное семейное авто (фото)

Линейку Nissan Note 2024 года пополнила спортивная версия, которую подготовили в подразделении Nismo. Компактный минивэн поступает в продажу в Японии по цене от 3,072 до 3,473 млн иен ($19 750 — 22 200). Его подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

За основу взяли топовую версию Nissan Note Aura. В Nismo разработали для минивэна тюнинг-кит с новой решеткой радиатора, агрессивным обвесом и 17-дюймовыми дисками аэродинамического дизайна. Сзади появился спойлер на диффузоре, а капот украшен черным декором.

В салоне установили спортивные кресла Recaro, которые можно дополнить электроприводом. Также за доплату предлагается акустика Bose. А вот бесключевой доступ, климат-контроль и 9-дюймовый тачскрин — стандартные.

Новый Nissan Note Aura Nismo предлагает только в гибридном исполнении e-Power. Колеса минивэна вращает 116-сильный электромотор, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 80 л. с. выполняет роль генератора и производит электроэнергию.

Средний расход горючего составляет 4,6 л на 100 км. Также можно выбрать полноприводную версию с дополнительным 13,5-сильным электродвигателем на задней оси.

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Фокус По материалам:

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