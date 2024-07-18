В Украине повысили стоимость полисов «Зеленая карта»: новые цены — Finance.ua

В Украине повысили стоимость полисов «Зеленая карта»: новые цены Сегодня 17:01 — Страхование

В Украине повысили стоимость полисов «Зеленая карта»: новые цены

Моторное (транспортное) страховое бюро повысило стоимость полисов «Зеленая карта» (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории стран Европы) на 5%. Новые цены начнут действовать с 19 июля 2024 года.

Об этом говорится на сайте МТСБУ.

Как изменились цены

Новые размеры единых страховых платежей по договорам страхования «Зеленая карта»:

Легковые авто пассажировместимостью до 9 чел. и автомобили общей массой до 3500 кг:

на 15 дней — 1 214 грн;

1 мес. — 1 934 грн;

3 мес. — 5 217 грн;

6 мес. — 10 120 грн;

1 год — 13 493 грн.

Автобусы:

на 15 дней — 4 542 грн;

1 мес. — 6 342 грн;

3 мес. — 12 639 грн;

6 мес. — 22 129 грн;

1 год — 41 110 грн.

Грузовые автомобили:

на 15 дней — 2 598 грн;

1 мес. — 3 794 грн;

3 мес. — 9 222 грн;

6 мес. — 17 019 грн;

1 год — 32 196 грн.

Мотоциклы:

на 15 дней — 494 грн;

1 мес. — 674 грн;

3 мес. — 1 574 грн;

6 мес. — 2 878 грн;

1 год — 4 497 грн.

Что дает Зеленая карта

Как отмечают в МТСБУ, сертификат международного автомобильного страхования (International Motor Insurance Certificate), также известный как «Зеленая карта», является международным сертификатом страхования, который без каких-либо препятствий или расходов принимается органами власти всех 50 стран международной системы «Зеленой карты».

Страховой сертификат «Зеленая карта» выдается в Украине страховыми компаниями — полными членами МТСБУ по полномочию МТСБУ.

Страховой сертификат «Зеленая карта» покрывает ущерб, причиненный водителем обеспеченного транспортного средства третьим лицам на территории стран-членов международной системы «Зеленая карта», указанные в таком сертификате. Ущерб, причиненный водителем незастрахованного транспортного средства — Национальным Бюро или Гарантийным Фондом страны ДТП.

При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте. Это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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