«Автогражданка» может подорожать на 25%, — прогноз Сегодня 10:38

«Автогражданка» может подорожать на 25%, — прогноз

Новое законодательство разрешает свободное ценообразование на рынке автострахования.

Об этом рассказали участники круглого стола «Нормативные изменения в страховании: какие новшества ожидают потребителей», проведенного «Финансовым клубом».

«В „автогражданке“ очень существенно меняются правила игры. В этом продукте будет рост цены. Мы ожидаем, что в пределах 25%», — сообщил директор по розничному бизнесу СК «ИНГО» Николай Матыка.

Но затем цены могут даже снизиться.

«Это будет временное явление, которое потом будет амортизировано, потому что компании будут заинтересованы в том, чтобы оставлять прибыльных клиентов и для них делать скидки. Новый закон разрешает свободное ценообразование. И от убыточных клиентов из-за увеличения ставки страховой премии будут отказываться, а прибыльных — пытаться оставить и привлекать», — пояснил Николай Матыка.

Свободное ценообразование — не единственное новшество на рынке «автострахования».

«Увеличиваются лимиты, мы переходим в формат прямого урегулирования ущерба, отнимается для определенного возраста автомобилей взнос, ремонты будут проводиться на СТО. Этот продукт становится более клиентоориентированным!» — уверен страховщик.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса СК ​​"ТАС Лайф" Владислав Махлай говорит, что рост цен ожидается и в других сегментах.

«Инфляция будет влиять на медицинское страхование и КАСКО», — говорит он.

Справка Finance.ua:

17 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).



Как говорят в НБУ, Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» обеспечит дальнейшее развитие этого сегмента рынка и приблизит его функционирование к стандартам ЕС.

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Фінансовий клуб По материалам:

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