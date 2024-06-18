В Україні змінять умови автострахування: Зеленський підписав закон — Finance.ua

В Україні змінять умови автострахування: Зеленський підписав закон Сьогодні 15:02 — Страхування

В Україні змінять умови автострахування: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ( ОСЦПВ ).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Що передбачає документ

Закон поступово підвищує розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, закріплює швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

Документ розширює можливість перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу.

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Крім того, «Укртрансбезпека» тепер перевірятиме наявність «автоцивілки» під час здійснення державного нагляду (контролю).

Розміри страхових сум

Документ вводить вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта.

Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

Упродовж двох років після введення Закону в дію поетапно збільшаться розміри страхових сум:

за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб — до 1 млн грн одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб,

одного потерпілого та на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, за шкоду, завдану майну потерпілих осіб — до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

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Упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу ці суми ще раз збільшать:

за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн грн на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб,

на одну потерпілу фізичну особу та на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до не менше ніж 52 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Крім іншого, закон змінює умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

Врегулювання збитків для страхових компаній

Законом запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

Нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

Згідно з новим законом, страховик зобов’язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ «за гарантією», то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

Коли норми набудуть чинності

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.

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