Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни — Finance.ua

Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни Сьогодні 15:05 — Страхування

Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни

З 20 травня Моторне (транспортне) страхове бюро України підвищило ціни на договори міжнародного страхування «Зелена картка». Розповідаємо, якими будуть нові тарифи.

Розмір єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» зріс і він є єдиним для всіх страховиків — повних членів МТСБУ.

Оновлена вартість «Зеленої картки»

Для легкових автомобілів:

1 156 грн — 15 днів дії договору;

1 841 грн — 1 місяць;

4 968 грн — 3 місяці;

12 849 грн — 1 рік.

Для автобусів — від 4 325 грн за 15 діб до 39 147 грн за 1 рік.

Для вантажних автомобілів — від 2 474 грн за 15 діб до 30 638 грн за рік.

Зазначається, що розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні діють на території країн-членів міжнародної системи «Зелена картка». В цей перелік з зрозумілих причин не входять росія та Білорусь.

На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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