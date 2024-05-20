Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни — Finance.ua
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Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни

Страхування
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Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни
Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни
З 20 травня Моторне (транспортне) страхове бюро України підвищило ціни на договори міжнародного страхування «Зелена картка». Розповідаємо, якими будуть нові тарифи.
Розмір єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» зріс і він є єдиним для всіх страховиків — повних членів МТСБУ.

Оновлена вартість «Зеленої картки»

Для легкових автомобілів:
  • 1 156 грн — 15 днів дії договору;
  • 1 841 грн — 1 місяць;
  • 4 968 грн — 3 місяці;
  • 12 849 грн — 1 рік.
Для автобусів — від 4 325 грн за 15 діб до 39 147 грн за 1 рік.
Для вантажних автомобілів — від 2 474 грн за 15 діб до 30 638 грн за рік.
Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни
Зазначається, що розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні діють на території країн-членів міжнародної системи «Зелена картка». В цей перелік з зрозумілих причин не входять росія та Білорусь.
На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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