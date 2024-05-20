Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни — Finance.ua

Поліси страхування «Зелена картка» подорожчали: нові ціни
З 20 травня Моторне (транспортне) страхове бюро України підвищило ціни на договори міжнародного страхування «Зелена картка». Розповідаємо, якими будуть нові тарифи.
Розмір єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» зріс і він є єдиним для всіх страховиків — повних членів МТСБУ.
Оновлена вартість «Зеленої картки»
Для легкових автомобілів:
- 1 156 грн — 15 днів дії договору;
- 1 841 грн — 1 місяць;
- 4 968 грн — 3 місяці;
- 12 849 грн — 1 рік.
Для автобусів — від 4 325 грн за 15 діб до 39 147 грн за 1 рік.
Для вантажних автомобілів — від 2 474 грн за 15 діб до 30 638 грн за рік.
Зазначається, що розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні діють на території країн-членів міжнародної системи «Зелена картка». В цей перелік з зрозумілих причин не входять росія та Білорусь.
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