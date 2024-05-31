Який штраф за їзду без автоцивілки у 2024 році — Finance.ua

Який штраф за їзду без автоцивілки у 2024 році Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Який штраф за їзду без автоцивілки у 2024 році

У сучасних умовах автомобіль є не лише засобом пересування, але й невід'ємною частиною життя багатьох українців. Однак, зростання кількості автомобілів на дорогах також збільшує ризики дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Саме тому держава запровадила обов’язкове страхування для водіїв. Його вже звично називають автоцивілкою.

Поліс ОСЦПВ забезпечує покриття витрат на відшкодування збитків, завданих третім особам у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Наявність цього документа є обов’язковою умовою для експлуатації транспортного засобу на території України.

Чому не варто їздити без страховки

Їзда без страховки має серйозні наслідки не лише у вигляді штрафів. У разі ДТП, якщо у водія немає чинного страхового поліса, він зобов’язаний самостійно відшкодовувати усі витрати, пов’язані зі шкодою, завданою іншим учасникам дорожнього руху. Це може включати витрати на ремонт автомобіля, медичні витрати для постраждалих осіб, а також моральну шкоду.

Розміри штрафів

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, їзда без чинного страхового поліса передбачає накладення штрафу. Станом на 2024 рік, штрафи за відсутність ОСЦПВ становлять:

850 гривень — за перше порушення, але якщо його сплатити протягом 14 днів, сума зменшиться наполовину (425 грн).

— за перше порушення, але якщо його сплатити протягом 14 днів, сума зменшиться наполовину (425 грн). 1700 гривень — за повторне порушення протягом року.

За прострочену страховку також доведеться викласти 850 грн. Крім того, якщо водій не має страхового поліса при перевірці, він може отримати заборону на експлуатацію транспортного засобу до моменту придбання страховки.

Також варто зазначити, що відсутність страховки може вплинути на репутацію водія та стати перешкодою при отриманні кредитів або інших фінансових послуг, оскільки страховий поліс часто є одним з обов’язкових документів, які перевіряють банки.

Довідка Finance.ua:

Нардепи Верховної Ради ухвалили законопроєкт № 8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів — документом збільшуються компенсації за полісами ОСЦПВ.

В Україні існує обов’язкова вимога для майже всіх водіїв механічних транспортних засобів мати страховий поліс ОСЦПВ. Однак деяким автомобілістам, крім «автоцивілки», потрібно мати ще одну страховку, за відсутність якої можна отримати чималий штраф.



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