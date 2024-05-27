Кому з водіїв в Україні потрібно оформити другу страховку: за відсутність штраф 17 тис. грн — Finance.ua

Кому з водіїв в Україні потрібно оформити другу страховку: за відсутність штраф 17 тис. грн Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Кому з водіїв в Україні потрібно оформити другу страховку: за відсутність штраф 17 тис. грн

мати страховий поліс ОСЦПВ. В Україні існує обов’язкова вимога для майже всіх водіїв механічних транспортних засобів

Однак деяким автомобілістам, крім «автоцивілки», потрібно мати ще одну страховку, за відсутність якої можна отримати чималий штраф.

Стаття 7 Закону «Про страхування» і постанова Кабміну від 14.08.1996 № 959 зобов’язують водіїв, які здійснюють транспортні перевезення, оформляти поліс особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.

При цьому страхувальниками є юридичні особи та підприємці, які володіють транспортом або користуються ним на правах оренди.

Штрафи

Якщо поліція або Укртрансбезпека виявлять, що у водія немає відповідного страхового поліса, його роботодавцю загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень.

При цьому нерідко буває так, що зазначену суму неофіційно віднімають із зарплати працівника, який «провинився».

У зв’язку з цим юристи рекомендують водіям звертати увагу на такі аспекти, щоб не потрапити в халепу.

Довідка Finance.ua:

З 20 травня Моторне (транспортне) страхове бюро України підвищило ціни на договори міжнародного страхування «Зелена картка». Розповідаємо, якими будуть нові тарифи. Розмір єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» зріс і він є єдиним для всіх страховиків — повних членів МТСБУ.

У І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових і вживаних легкових автомобілів. Про це повідомляє"Укравтопром" з посиланням на дані Держстату. Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.



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MMR За матеріалами:

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