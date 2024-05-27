Кому з водіїв в Україні потрібно оформити другу страховку: за відсутність штраф 17 тис. грн — Finance.ua

Кому з водіїв в Україні потрібно оформити другу страховку: за відсутність штраф 17 тис. грн
В Україні існує обов’язкова вимога для майже всіх водіїв механічних транспортних засобів мати страховий поліс ОСЦПВ.
Однак деяким автомобілістам, крім «автоцивілки», потрібно мати ще одну страховку, за відсутність якої можна отримати чималий штраф.
Стаття 7 Закону «Про страхування» і постанова Кабміну від 14.08.1996 № 959 зобов’язують водіїв, які здійснюють транспортні перевезення, оформляти поліс особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.
При цьому страхувальниками є юридичні особи та підприємці, які володіють транспортом або користуються ним на правах оренди.
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Штрафи
Якщо поліція або Укртрансбезпека виявлять, що у водія немає відповідного страхового поліса, його роботодавцю загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень.
При цьому нерідко буває так, що зазначену суму неофіційно віднімають із зарплати працівника, який «провинився».
У зв’язку з цим юристи рекомендують водіям звертати увагу на такі аспекти, щоб не потрапити в халепу.
Довідка Finance.ua:
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