З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року

Технології&Авто
39
З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року
З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року, oneclick.ua
У І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових і вживаних легкових автомобілів.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Читайте також: Машина в кредит у 2024 році: як все оформити

Найбільшим постачальником легкових автомобілів була Німеччина, звідки в Україну ввезено понад 17 тис. авто.
До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  • Німеччина — 17 074 од.;
  • США — 14 517 од.;
  • Китай — 9 173 од.;
  • Японія — 8 930 од.;
  • Корея — 4 444 од.;
  • Словаччина — 4 214 од.;
  • Франція — 4 076 од.;
  • Мексика — 3 950 од.;
  • Велика Британія — 3 690 од.;
  • Чехія — 3 668 од.
Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння, що на 7% більше, ніж минулого року.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.