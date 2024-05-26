З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року — Finance.ua

З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року
У І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових і вживаних легкових автомобілів.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.
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Найбільшим постачальником легкових автомобілів була Німеччина, звідки в Україну ввезено понад 17 тис. авто.
До трійки лідерів також увійшли США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина — 17 074 од.;
- США — 14 517 од.;
- Китай — 9 173 од.;
- Японія — 8 930 од.;
- Корея — 4 444 од.;
- Словаччина — 4 214 од.;
- Франція — 4 076 од.;
- Мексика — 3 950 од.;
- Велика Британія — 3 690 од.;
- Чехія — 3 668 од.
Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння, що на 7% більше, ніж минулого року.
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