З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року — Finance.ua

З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року Сьогодні 08:12 — Технології&Авто

З яких країн та на яку суму ввезли легкові авто в Україну в І кварталі 2024 року, oneclick.ua

У І кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових і вживаних легкових автомобілів.

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд.

Найбільшим постачальником легкових автомобілів була Німеччина, звідки в Україну ввезено понад 17 тис. авто.

До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

Німеччина — 17 074 од.;

США — 14 517 од.;



Китай — 9 173 од.;



Японія — 8 930 од.;



Корея — 4 444 од.;



Словаччина — 4 214 од.;



Франція — 4 076 од.;



Мексика — 3 950 од.;



Велика Британія — 3 690 од.;



Чехія — 3 668 од.



Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння, що на 7% більше, ніж минулого року.

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