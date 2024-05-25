ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні — Finance.ua

ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні

У квітні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Про це пише Укравтопром.

У повідомленні вказано, що це на 7% більше, ніж минулого року.

Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:

Mazda CX5 — 220 од.; Kia Sportage — 185 од.; Toyota RAV-4 — 174 од.; Renault Duster — 111 од.; Hyundai Tucson — 110 од.; Suzuki Vitara — 106 од.; Suzuki SX4 — 94 од.; Skoda Octavia — 94 од.; Volkswagen Tiguan — 83 од.; Kia Cee’d — 61 од.

Нагадаємо, протягом квітня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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