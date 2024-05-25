ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні — Finance.ua
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ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні

Технології&Авто
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ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні
ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні
У квітні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
Про це пише Укравтопром.
У повідомленні вказано, що це на 7% більше, ніж минулого року.

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Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:

  1. Mazda CX5 — 220 од.;
  2. Kia Sportage — 185 од.;
  3. Toyota RAV-4 — 174 од.;
  4. Renault Duster — 111 од.;
  5. Hyundai Tucson — 110 од.;
  6. Suzuki Vitara — 106 од.;
  7. Suzuki SX4 — 94 од.;
  8. Skoda Octavia — 94 од.;
  9. Volkswagen Tiguan — 83 од.;
  10. Kia Cee’d — 61 од.
Нагадаємо, протягом квітня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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