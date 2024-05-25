ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні — Finance.ua

ТОП-10 нових бензинових авто, які купували українські автомобілісти у квітні
У квітні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
Про це пише Укравтопром.
У повідомленні вказано, що це на 7% більше, ніж минулого року.
Читайте також: Машина в кредит у 2024 році: як все оформити
Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:
- Mazda CX5 — 220 од.;
- Kia Sportage — 185 од.;
- Toyota RAV-4 — 174 од.;
- Renault Duster — 111 од.;
- Hyundai Tucson — 110 од.;
- Suzuki Vitara — 106 од.;
- Suzuki SX4 — 94 од.;
- Skoda Octavia — 94 од.;
- Volkswagen Tiguan — 83 од.;
- Kia Cee’d — 61 од.
Нагадаємо, протягом квітня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною