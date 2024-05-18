В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні — Finance.ua

В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні Сьогодні 19:06 — Технології&Авто

В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні, Фото: uzr.com.ua

Протягом квітня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Відомо, що з цієї кількості придбали 845 нових автівок (+66%) та 317 вживаних (+17%).

У повідомленні вказано, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%.

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Volkswagen iD.4 — 141 авто;

2. Honda M-NV — 72;

3. Nissan Ariya — 50;

4. BYD Song Plus — 52;

5. Chery Tiggo 4 Pro — 47 од.

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Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Volkswagen iD.4 — 68;

2. Nissan Ariya — 42;

3. Toyota bZ4X — 19;

4. Honda M-NV — 17;

5. Honda eNS1- 15.

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