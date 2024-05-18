В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні — Finance.ua
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В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні

Технології&Авто
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В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні
В Україні зріс попит на автомобілі з Китаю у 1,5 раза: які машини купували українці у квітні, Фото: uzr.com.ua
Протягом квітня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Відомо, що з цієї кількості придбали 845 нових автівок (+66%) та 317 вживаних (+17%).
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У повідомленні вказано, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%.
При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Volkswagen iD.4 — 141 авто;
2. Honda M-NV — 72;
3. Nissan Ariya — 50;
4. BYD Song Plus — 52;
5. Chery Tiggo 4 Pro — 47 од.
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Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Volkswagen iD.4 — 68;
2. Nissan Ariya — 42;
3. Toyota bZ4X — 19;
4. Honda M-NV — 17;
5. Honda eNS1- 15.
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За матеріалами:
Finance.ua
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