В Україні вдвічі зріс попит на електромобілі у квітні: які моделі найпопулярніші — Finance.ua

В Україні вдвічі зріс попит на електромобілі у квітні: які моделі найпопулярніші Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

В Україні вдвічі зріс попит на електромобілі у квітні: які моделі найпопулярніші

Впродовж квітня український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Водночас, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 року.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4141 од. (нових — 707 шт., уживаних — 3434 шт.).

Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

Топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen iD.4 — 141 од.;

Honda M-NV — 72 од.;

Nissan Ariya — 68 од.;

BYD Song Plus — 49 од.;

MG 4 — 39 од.

До ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів увійшли:

Nissan Leaf — 497 од.;

Tesla Model 3 — 414 од.;

Tesla Model Y — 343 од.;

Volkswagen е-Golf — 253 од.;

Hyundai Kona — 205 од.

Нагадаємо, у квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1049 авто.

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