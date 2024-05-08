У квітні попит на вантажівки в Україні зріс на 13% — Finance.ua

У квітні попит на вантажівки в Україні зріс на 13% Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1049 авто.

Про це пише Укравтопром.

У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%.

Але відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault, завершивши квітень з показником — 257 зареєстрованих машин.

Scania посіла друге місце, реалізувавши 107 вантажівок.

На третьому місці Volkswagen — 89 од.

Четвертий результат у Peugeot- 74 од.

Замикає ТОП-5 ринку нових комерційних авто Fiat — 54 од.

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Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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