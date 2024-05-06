Представлено нового потужного суперника Tesla Model S від Huawei (фото) — Finance.ua

Представлено нового потужного суперника Tesla Model S від Huawei (фото) 06.05.2024, 00:39 — Технології&Авто

Представлено нового потужного суперника Tesla Model S від Huawei (фото)

На автошоу в Пекіні дебютував новий Stelato S9. Електричний седан надійде в продаж із липня за ціною від 300 000 до 500 000 юанів ($41 400 — 69 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Stelato — новий бренд авто, створений спільно корпораціями Huawei та BAIC, а S9 — його перша модель. Вона стане доступнішим аналогом Tesla Model S і Mercedes EQE.

Stelato S9 — обтічний седан Е-класу із плавними формами, аркоподібним дахом та великими піксельними фарами. Замість дзеркал встановлено камери.

Розміри Huawei Stelato S9:

довжина — 5160 мм;

ширина — 1987 мм;

висота — 1486 мм;

колісна база — 3050 мм;

маса — 2216 кг.

Салон Stelato S9 поки тримають в секреті, відомо лише, що електрокар отримає мультимедійну систему Huawei Harmony OS.

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Китайський електромобіль Huawei Stelato S9 запропонують у задньопривідній 309-сильній та повнопривідній 524-сильній модифікаціях. Максимальна швидкість обмежена на позначці 215 км/год. Запас ходу поки не розкривають, проте відомо, що він перевищує 500 км.

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