Названо найкращі авто з пробігом до $10 тис.: рейтинг 2024 року — Finance.ua

Названо найкращі авто з пробігом до $10 тис.: рейтинг 2024 року Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Названо найкращі авто з пробігом до $10 тис.: рейтинг 2024 року

Машини з пробігом, зазвичай, пропонуються за значно нижчими цінами, і завдяки широкому вибору на ринку, можливо підібрати транспортний засіб, що ідеально відповідатиме як особистим уподобанням, так і фінансовим можливостям.

Ніша автомобілів з пробігом завжди вирізнялася своєю динамічністю та різноманіттям пропозицій, що задовольнять будь-які вимоги до бюджету. iSeeCars склали рейтинг найвигідніших автомобілів, які можна придбати у 2024 році, не витративши більше ніж 10 тисяч доларів.

Fiat 500L 2014 (7,6/10)

Якщо ви шукаєте більш просторий варіант популярного Fiat 500, то Fiat 500L 2014 року може стати ідеальним вибором. Цей чотиридверний автомобіль зберігає унікальний стиль маленького хетчбека, пропонуючи при цьому достатньо місця в салоні. Однак, потенційним власникам варто врахувати, що для транспортного засобу, який повинен задовольняти потреби сім'ї, він має недосконалу трансмісію, гальма, налаштування підвіски та інтер'єр.

Mitsubishi Mirage G4 2017 (7,6/10)

Mitsubishi Mirage G4, який повернувся на ринок у 2017 році після короткої перерви, приваблює своїми оновленнями. Його компактність і невеликий радіус повороту роблять його ідеальним для щільних міських вулиць, а висока економія палива і приваблива ціна цього хетчбека роблять його вигідним вибором.

Chevrolet Spark 2015 (7,9/10)

Chevrolet Spark 2015 року, з його доступною ціною та невеликими розмірами, є відмінним рішенням для тих, хто шукає свій перший автомобіль або просто потребує надійного транспортного засобу. Його зручність та обладнання безпеки роблять цей автомобіль практичним вибором для використання в місті.

Kia Forte 2014 (8,0/10)

Модель Kia Forte 2014 року випуску стала хорошим доповненням до сегменту компактних авто. Завдяки доступній вартості, хорошим технічним характеристикам та багатому набору базових опцій, цей автомобіль виправдовує його вибір.

Висока якість, конкурентоспроможна ціна та стильний дизайн виводять Kia Forte на передові позиції у класі компактних авто.

Kia Rio 2015 (8,1/10)

Kia Rio року 2015 ідеально підходить для тих, хто шукає компактний седан або хетчбек. Хоча він може поступатися в деяких аспектах передовим моделям свого класу, він все ж здатен зачарувати вас своїм стильним інтер'єром, потужністю двигуна та привабливою ціновою пропозицією.

Невеликі розміри та доступна ціна не означають, що доведеться йти на компроміси з комфортом, дизайном або простором.

Mitsubishi Mirage 2015 (8,1/10)

Mitsubishi Mirage 2015 року — це чотиридверний хетчбек, який вирізняється своєю економічністю, низькою вартістю та хорошим набором базових опцій.

Однак експерти зазначають, що Mitsubishi Mirage 2015 року випуску програє іншим маленьким автівкам, які пропонують значно кращі характеристики, комфорт і загальну витонченість.

Hyundai Accent 2015 (8,1/10)

Hyundai Accent стає все більш популярним серед малолітражних авто, оскільки компактні моделі збільшуються в розмірах та ціні.

Цей автомобіль вирізняється стильним дизайном, продуктивністю вище середнього рівня та високоякісною збіркою, що робить його привабливим вибором у категорії субкомпактних седанів та хетчбеків.

Nissan Sentra 2014 (8,4/10)

Автомобіль пропонує вигідну ціну, відмінну економію палива та добре оснащений інтер'єр, що робить його конкурентоспроможним вибором у класі малих седанів.

Ця модель є компактною, але водночас просторою та оснащена передовими технологіями та функціями.

Chevrolet Sonic 2015 (8,6/10)

Chevrolet Sonic доступний у варіантах седана та чотиридверного хетчбека, обидва здатні комфортно розмістити п’ять осіб. Він відзначається безпекою, зручністю та легкістю використання, а також має відмінно налаштовану підвіску для стабільного управління та комфортної їзди.

Nissan Versa 2015 (8,6/10)

Седан Nissan Versa 2015 року випуску протягом декількох років залишався одним з найбільш доступних нових автомобілів на ринку, пропонуючи хороші характеристики та якість для покупців у цьому класі.

Особливою перевагою Versa є просторе заднє сидіння, яке забезпечує достатньо місця для комфорту вищих пасажирів навіть під час тривалих поїздок.

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Ampercar За матеріалами:

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