ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні — Finance.ua
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ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

Технології&Авто
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ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні
У квітні українські автомобілісти придбали (точніше — саме стільки зафіксовано разом перших реєстрацій та офіційних угод купівлі-продажу сервісними центрами МВС) 42 тисячі легковиків групи SUV з пробігом, що наразі рекордне значення для нашого ринку. При цьому частка «джипів», як їх часом називають у побуті, зросла за місяць з 26% до 29%. Про це свідчить огляд ринку від Auto.Ria.
Такий незвичний стрибок обсягів торгів на 49% в рамках одного сегмента (ще й не у сезон) потребує окремого коментаря: якщо порівняти обсяги імпорту, то у квітні вони впали на 9,5%. Натомість внутрішній ринок зріс на значні 75,8%, тобто з 19,3 тис. у березні до 33,9 тис. у квітні.

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Що це значить? Як зазначають фахівці Auto. Ria, по-перше — сегмент кросоверів виявився наймасовішим за кількістю переоформлених автомобілів впродовж 4 місяця. По-друге — саме у квітні, напередодні вступу у силу змін до законодавства, які потенційно дозволяють вилучати на оборонні потреби автомобілі у фізичних осіб (якщо у власності є понад 1 транспортний засіб), відбувся пік перереєстрацій, а також офіційних дарувань автомобілів. Скоріш за все — «переписували» на членів сімей або родичів. І не виключено, що подібні процеси триватимуть ще й у травні.
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

ТОП-10 моделей кросоверів та позашляховиків

з найбільшою кількістю угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та/або перших реєстрацій «свіжопригнаних» авто

1. Hyundai Tucson

Середня ціна подібних — $8500
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

2. BMW X5

Середня ціна подібних — $29 500
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

3. Toyota RAV4

Середня ціна подібних — $28 500
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

4. Volkswagen Tiguan

Середня ціна подібних — $23 200
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

5. Mitsubishi Outlander

Середня ціна подібних — $9300
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

6. Nissan Rogue

Середня ціна подібних — $16 000
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

7. Nissan Qashqai

Середня ціна подібних — $11 000
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

8. Hyundai Santa Fe

Середня ціна подібних — $9900
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

9. Volkswagen Touareg

Середня ціна подібних — $20 700
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

10. Mazda CX-5

Середня ціна подібних — $21 500
ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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