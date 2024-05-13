ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні — Finance.ua

ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

ТОП-10 кросоверів з пробігом, які найчастіше купують в Україні

У квітні українські автомобілісти придбали (точніше — саме стільки зафіксовано разом перших реєстрацій та офіційних угод купівлі-продажу сервісними центрами МВС) 42 тисячі легковиків групи SUV з пробігом, що наразі рекордне значення для нашого ринку. При цьому частка «джипів», як їх часом називають у побуті, зросла за місяць з 26% до 29%. Про це свідчить огляд ринку від Auto.Ria.

Такий незвичний стрибок обсягів торгів на 49% в рамках одного сегмента (ще й не у сезон) потребує окремого коментаря: якщо порівняти обсяги імпорту, то у квітні вони впали на 9,5%. Натомість внутрішній ринок зріс на значні 75,8%, тобто з 19,3 тис. у березні до 33,9 тис. у квітні.

Що це значить? Як зазначають фахівці Auto. Ria, по-перше — сегмент кросоверів виявився наймасовішим за кількістю переоформлених автомобілів впродовж 4 місяця. По-друге — саме у квітні, напередодні вступу у силу змін до законодавства, які потенційно дозволяють вилучати на оборонні потреби автомобілі у фізичних осіб (якщо у власності є понад 1 транспортний засіб), відбувся пік перереєстрацій, а також офіційних дарувань автомобілів. Скоріш за все — «переписували» на членів сімей або родичів. І не виключено, що подібні процеси триватимуть ще й у травні.

ТОП-10 моделей кросоверів та позашляховиків

з найбільшою кількістю угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та/або перших реєстрацій «свіжопригнаних» авто

1. Hyundai Tucson

Середня ціна подібних — $8500

2. BMW X5

Середня ціна подібних — $29 500

3. Toyota RAV4

Середня ціна подібних — $28 500

4. Volkswagen Tiguan

Середня ціна подібних — $23 200

5. Mitsubishi Outlander

Середня ціна подібних — $9300

6. Nissan Rogue

Середня ціна подібних — $16 000

7. Nissan Qashqai

Середня ціна подібних — $11 000

8. Hyundai Santa Fe

Середня ціна подібних — $9900

9. Volkswagen Touareg

Середня ціна подібних — $20 700

10. Mazda CX-5

Середня ціна подібних — $21 500

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