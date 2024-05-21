Реформа автострахування: Верховна Рада збільшила компенсації за полісами ОСЦПВ — Finance.ua

Реформа автострахування: Верховна Рада збільшила компенсації за полісами ОСЦПВ Сьогодні 16:02 — Страхування

Реформа автострахування: Верховна Рада збільшила компенсації за полісами ОСЦПВ

Нардепи Верховної Ради ухвалили законопроєкт № 8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Його підтримали 294 народні обранці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, «законопроєкт робить автоцивілку дієвою».

«Домовились, що ряд важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від Комітету», — написав чиновник.

Що зміниться

Документом пропонується:

поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу;

запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).



запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;



розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.



Якими будуть страхові суми

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих — 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми:

за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб — до 1 млн грн одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб,

за шкоду, завдану майну потерпілих осіб — до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується ще раз збільшити ці суми:

за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн грн на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб,

за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до не менше ніж 52 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Навіщо це потрібно

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, чинний Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі - Закон) набрав чинності 1 січня 2005 року, майже 20 років тому. Тож на сьогодні більша частина положень Закону не відповідає сучасним потребам учасників ринку ОСЦПВ

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