Автомобілі-розчарування 2024 року: якими моделями незадоволені власники — Finance.ua

Автомобілі-розчарування 2024 року: якими моделями незадоволені власники 30.05.2024, 01:25 — Технології&Авто

Автомобілі-розчарування 2024 року: якими моделями незадоволені власники

Щоб отримати високу оцінку задоволеності власника автомобіля, виробники просто мають виконати все, що обіцяють. На жаль, щороку з’являються моделі, які потрапляють до списку найбільших розчарувань.

Рейтинг незадоволеності 2024 року склали експерти Consumer Reports.

Оцінка задоволеності власника заснована на питанні, чи вони обов’язково купили б ту саму машину ще раз, якби мали вибір. Відповідь вимірює, чи виправдав автомобіль очікування водіїв.

Infiniti QX50

Лише 25% власників купили б знову цю модель

Основні претензії:

елементи керування складні у використанні;

двигун не забезпечує обіцяної продуктивності та паливної ефективності.

Volkswagen Taos

Лише 38% власників купили б знову цю модель

Основні претензії:

недоліки силового агрегату.

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Nissan Sentra

Лише 39% власників купили б знову цю модель

Основні претензії:

загальна незадоволеність автомобілем.

Kia Sorento Hybrid

Лише 42% власників купили б знову цю модель

Основні претензії:

загалом гірший за попереднє покоління;

некомфортна їзда.

Nissan Kicks

Лише 44% власників купили б знову цю модель

Основні претензії:

загальна незадоволеність автомобілем.

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