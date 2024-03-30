Страхування каско: експерти обрали трійку найкращих пропозицій — Finance.ua

Страхування каско: експерти обрали трійку найкращих пропозицій Сьогодні 11:29 — Страхування

Страхування каско: експерти обрали трійку найкращих пропозицій

У Києві 29 березня 2024 року відбувся FinAwards 2024 — подія, що зібрала експертів фінансової галузі для визначення кращих фінансових продуктів та послуг.

Обирали й найстійкіший банк, й найкращий депозит, кредит готівкою , найкращі продукти страхових компаній та багато іншого.

Серед іншого обрали й найкращий фінансовий продукт від страхової компанії, яка розробляє та надає комплексні страхові рішення з каско, забезпечуючи високий рівень захисту та надійності для авто клієнта.

Переможцем в цій номінації стала Страхова компанія Arx

Приклад каско «Все включено» від цієї страхової компанії:

покриття викрадення, наслідків ДТП, стихійних лих, випадкових подій;

можливість вибору оптимальної франшизи від 0% до 10%;

можливість захисту від ризику девальвації гривні шляхом прив’язки вартості авто до курсу євро;

відшкодовують 50% витрат на заміну замків дверей та запалювання, перепрограмування електронних механізмів пуску двигуна авто;

можливість оформлення ДТП з іншим учасником шляхом підписання Європротоколу;

немає обмежень щодо кількості заявлених випадків протягом дії договору.

Загалом, компанія має 5 різних видів каско. Ця варіативність пакетів передбачає покриття будь-яких ризиків. Наприклад, економ — поліс Мінікаско покриває тільки ризики від ДТП, а каско «Все включено» покриває усі ризики, не пов’язані з воєнними діями.

Воєнні ризики покриває новий продукт каско «Залізний купол». Покривається пошкодження та навіть повне знищення авто від ракет та безпілотників.

Покриття включає усі види пошкоджень від цих загроз, враховуючи пошкодження від уламків. Якщо безпілотник/ракета влучить в будівлю та уламки БПЛА/будівлі пошкодять авто, такі події також покриваються в рамках цього продукту.

Франшиза становить лише 10% від страхової суми.

Різні терміни страхування — 3 місяці, 6 місяців або 1 рік.

Цей поліс можна придбати без основного каско.

Обов’язковий огляд авто з фотографуванням та відеофіксацією — можна зробити без візиту в офіс через мобільний застосунок.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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