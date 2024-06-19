Новий закон про «автоцивілку»: НБУ пояснив, як зміниться ринок страхування — Finance.ua

Новий закон про «автоцивілку»: НБУ пояснив, як зміниться ринок страхування Сьогодні 10:01 — Страхування

Новий закон про «автоцивілку»: НБУ пояснив, як зміниться ринок страхування

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» забезпечить подальший розвиток цього сегменту ринку та наблизить його функціонування до стандартів ЄС.

Про це повідомляє Національний банк України.

Мета закону

Запровадити якісно нові моделі регулювання ринку відповідно до європейських стандартів з урахуванням інтересів страхувальників та потерпілих осіб, підвищення довіри до такого страхування і подальшого розвиток ринку «автоцивілки».

Ключові новації закону:

нові стандарти якості страхового покриття, зокрема поступове підвищення максимальних розмірів страхової виплати до рівня країн ЄС, запровадження системи ануїтетних страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих, розрахунок страхової виплати в разі пошкодження транспортного засобу без вирахування зносу складових частин та деталей;

європейські підходи до формування вартості «автоцивілки» та широке використання електронних технологій, у тому числі визначення «справедливої ціни» для кожного страхувальника з урахуванням його персональної історії, перехід на електронну форму договорів через єдину централізовану базу даних;

поліпшення рівня обслуговування клієнтів та спрощення механізму врегулювання страхових випадків за допомогою моделі обов’язкового прямого врегулювання збитків, скасування обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол;

удосконалення системи управління МТСБУ з огляду на його соціально важливі функції, зокрема щодо формування органів управління та контролю, побудови збалансованої системи прийняття рішень та удосконалення системи нагляду за МТСБУ.



Закон передбачає річний перехідний період для приведення МТСБУ своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

Закон після його оприлюднення буде введено в дію з 1 січня 2025 року.

До дня введення в дію Закону Національний банк:

проведе оцінку якості активів страховиків, у тому числі з метою визначення потенційних слабких місць та уникнення системних проблем з виконанням страховиками нових вимог;

розробить нормативно-правові акти для реалізації Закону, зокрема стосовно функціонування Єдиної централізованої бази даних договорів ОСЦПВ;

визначить процедури, які дадуть змогу завершити трансформацію МТСБУ, що передбачає впровадження в бюро класичної дворівневої системи корпоративного управління, виконання вимог до формування складу Ради та Правління, організації системи внутрішнього контролю тощо.

Довідка Finance.ua:

17 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

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