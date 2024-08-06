В ЕС настроены поддержать тарифы на китайские электромобили — FT Сегодня 05:20

Страны-члены ЕС, по всей вероятности, поддержат введение предложенных тарифов на китайские электромобили в ноябре.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на слова еврокомиссара по торговле.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар по торговле, заявил, что 27 стран поддержат меры, которые помогут отечественному автопрому конкурировать с импортом, который, по его словам, получает большие субсидии от Пекина.

«Понятно, что страны-члены ЕС осознают необходимость защиты автомобильной промышленности ЕС, потому что существует угроза ее повреждения. Доля китайских аккумуляторных электромобилей на рынке растет очень быстро. Эта субсидия существует, поэтому это, безусловно, вопрос, который необходимо решить», — сказал он в интервью Financial Times.

Ранее в этом году Китай гневно отреагировал на заявление Брюсселя о введении тарифов до 37,6% на его экспорт.

Ван Вентао, министр торговли Китая, предложил провести переговоры с Европейской комиссией, которая определяет торговую политику ЕС.

Однако чиновники с обеих сторон говорят, что несколько раундов переговоров носили технический характер и обсуждали скорее методологию, чем пути разрешения спора.

Економічна Правда По материалам:

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