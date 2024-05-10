США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний — Finance.ua

США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний Сегодня 18:30 — Мир

США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний

Администрация Байдена добавила 37 китайских компаний в список торговых ограничений, в том числе якобы за поддержку шпионского шара, который в прошлом году пролетел над Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли также заявило, что добавляет в список некоторые подразделения China Electronics Technology Group за то, что они якобы пытались получить американские технологии для поддержки китайских квантовых технологий, «что имеет серьезные последствия для национальной безопасности США» из-за их военного применения.

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Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг «вопиющим экономическим принуждением и издевательством в сфере технологий» и заявило, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений.

Министерство торговли добавило пять компаний и один научно-исследовательский институт в список организаций, поддерживающих «усилия Китая по военной модернизации, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары».

Економічна Правда По материалам:

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