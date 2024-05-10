США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний — Finance.ua
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США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний

Мир
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США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний
США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний
Администрация Байдена добавила 37 китайских компаний в список торговых ограничений, в том числе якобы за поддержку шпионского шара, который в прошлом году пролетел над Соединенными Штатами.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство торговли также заявило, что добавляет в список некоторые подразделения China Electronics Technology Group за то, что они якобы пытались получить американские технологии для поддержки китайских квантовых технологий, «что имеет серьезные последствия для национальной безопасности США» из-за их военного применения.
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Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг «вопиющим экономическим принуждением и издевательством в сфере технологий» и заявило, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений.
Министерство торговли добавило пять компаний и один научно-исследовательский институт в список организаций, поддерживающих «усилия Китая по военной модернизации, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары».
По материалам:
Економічна Правда
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