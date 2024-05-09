США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии — Finance.ua

США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии Сегодня 15:00 — Мир

США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии

Согласно подсчетам Reuters, на основе официальных данных статистического управления Германии, Соединенные Штаты опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии в первом квартале этого года.

Об этом сообщает Reuters

Согласно данным, торговля Германии с Соединенными Штатами (экспорт и импорт вместе) составила 63 миллиарда евро (68 миллиардов долларов) с января по март, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 миллиардов евро.

В 2023 году Китай восьмой год подряд был главным торговым партнером Германии с объемом 253 миллиарда евро, хотя это всего лишь на несколько сотен миллионов опережало США.

«Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как экспорт в Китай, так и импорт из Китая упали», сказал экономист Commerzbank Винсент Стамер, объясняя изменения в первом квартале.

«Китай поднялся по цепочке создания стоимости и все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии», — сказал Стамер.

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Кроме того, немецкие компании все больше производят на месте, а не экспортируют товары из Германии в Китай.

Немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, тогда как экспорт товаров в Китай упал чуть более чем на 1%, сказал Юрген Маттес из Института немецкой экономики IW.

«Тот факт, что китайская экономика работает хуже, чем многие надеялись, тогда как экономика США превышает ожидания», — сказал Маттес.

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Сейчас в США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее чем 6%.

«С явным глобальным экономическим толчком для немецкой экономической модели происходит переориентация — тоже геополитически мотивированная — от системного соперника Китая до трансатлантического партнера США», — добавил он.

«Если администрация Белого дома сменится после выборов в США в ноябре и будет больше двигаться в направлении закрытия рынков, этот процесс может остановиться», — сказал Дирк Джандура, президент Ассоциации внешней торговли BGA.

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