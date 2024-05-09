США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии

Мир
23
США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии
США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии
Согласно подсчетам Reuters, на основе официальных данных статистического управления Германии, Соединенные Штаты опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии в первом квартале этого года.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно данным, торговля Германии с Соединенными Штатами (экспорт и импорт вместе) составила 63 миллиарда евро (68 миллиардов долларов) с января по март, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 миллиардов евро.
В 2023 году Китай восьмой год подряд был главным торговым партнером Германии с объемом 253 миллиарда евро, хотя это всего лишь на несколько сотен миллионов опережало США.
«Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как экспорт в Китай, так и импорт из Китая упали»,
сказал экономист Commerzbank Винсент Стамер, объясняя изменения в первом квартале.

«Китай поднялся по цепочке создания стоимости и все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии», — сказал Стамер.
Читайте также
Кроме того, немецкие компании все больше производят на месте, а не экспортируют товары из Германии в Китай.
Немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, тогда как экспорт товаров в Китай упал чуть более чем на 1%, сказал Юрген Маттес из Института немецкой экономики IW.
«Тот факт, что китайская экономика работает хуже, чем многие надеялись, тогда как экономика США превышает ожидания», — сказал Маттес.
Читайте также
Сейчас в США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее чем 6%.
«С явным глобальным экономическим толчком для немецкой экономической модели происходит переориентация — тоже геополитически мотивированная — от системного соперника Китая до трансатлантического партнера США», — добавил он.
«Если администрация Белого дома сменится после выборов в США в ноябре и будет больше двигаться в направлении закрытия рынков, этот процесс может остановиться», — сказал Дирк Джандура, президент Ассоциации внешней торговли BGA.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.