США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии — Finance.ua

США обогнали Китай как главного торгового партнера Германии
Согласно подсчетам Reuters, на основе официальных данных статистического управления Германии, Соединенные Штаты опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии в первом квартале этого года.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно данным, торговля Германии с Соединенными Штатами (экспорт и импорт вместе) составила 63 миллиарда евро (68 миллиардов долларов) с января по март, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 миллиардов евро.
В 2023 году Китай восьмой год подряд был главным торговым партнером Германии с объемом 253 миллиарда евро, хотя это всего лишь на несколько сотен миллионов опережало США.
«Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как экспорт в Китай, так и импорт из Китая упали»,
сказал экономист Commerzbank Винсент Стамер, объясняя изменения в первом квартале.
«Китай поднялся по цепочке создания стоимости и все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии», — сказал Стамер.
Читайте также
Кроме того, немецкие компании все больше производят на месте, а не экспортируют товары из Германии в Китай.
Немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, тогда как экспорт товаров в Китай упал чуть более чем на 1%, сказал Юрген Маттес из Института немецкой экономики IW.
«Тот факт, что китайская экономика работает хуже, чем многие надеялись, тогда как экономика США превышает ожидания», — сказал Маттес.
Читайте также
Сейчас в США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее чем 6%.
«С явным глобальным экономическим толчком для немецкой экономической модели происходит переориентация — тоже геополитически мотивированная — от системного соперника Китая до трансатлантического партнера США», — добавил он.
«Если администрация Белого дома сменится после выборов в США в ноябре и будет больше двигаться в направлении закрытия рынков, этот процесс может остановиться», — сказал Дирк Джандура, президент Ассоциации внешней торговли BGA.
Поделиться новостью