Цены на нефть упали из-за увеличения запасов в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на нефть упали из-за увеличения запасов в США

Энергетика
0
Цены на нефть упали в начале торгов, поскольку отраслевые данные показали накопление запасов как сырой нефти, так и топлива в США, что является признаком слабого спроса.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 30 центов, или на 0,36%, до $82,86 за барр. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 25 центов, или 0,32%, до 78,13 доллара за баррель.
Оба фьючерса незначительно снизились на предыдущей сессии на признаках ослабления дефицита предложения и снижения мирового спроса на нефть после публикации прогнозного отчета Агентства по охране окружающей среды США.
За неделю запасы нефти в США выросли на 509 тысяч баррелей, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти. Запасы бензина и дистиллятов также выросли, по их словам.
«Данные API, опубликованные ночью, были умеренно медвежьими из-за роста запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов… Беспокойство относительно более слабого, чем обычно, спроса на бензин в США и увеличение запасов повлияли на стремительный рост цен на бензин RBOB», — отмечают аналитики ING в своей записке для клиентов
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились примерно на 1,1 млн баррелей.
Осторожные ожидания относительно сокращения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ассоциированных членов (ОПЕК+) накануне политической встречи 1 июня также давили на рынки.
«Цены на нефть испытали дальнейшее давление на фоне роста шума вокруг производственной политики ОПЕК+ Ожидается, что члены ОПЕК+ продолжат свои дополнительные добровольные сокращения поставок после второго квартала этого года», — отмечают аналитики ING.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.