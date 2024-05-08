Цены на нефть упали из-за увеличения запасов в США — Finance.ua

Цены на нефть упали из-за увеличения запасов в США Сегодня 20:20 — Энергетика

Цены на нефть упали в начале торгов, поскольку отраслевые данные показали накопление запасов как сырой нефти, так и топлива в США, что является признаком слабого спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 30 центов, или на 0,36%, до $82,86 за барр. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 25 центов, или 0,32%, до 78,13 доллара за баррель.

Оба фьючерса незначительно снизились на предыдущей сессии на признаках ослабления дефицита предложения и снижения мирового спроса на нефть после публикации прогнозного отчета Агентства по охране окружающей среды США.

За неделю запасы нефти в США выросли на 509 тысяч баррелей, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти. Запасы бензина и дистиллятов также выросли, по их словам.

«Данные API, опубликованные ночью, были умеренно медвежьими из-за роста запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов… Беспокойство относительно более слабого, чем обычно, спроса на бензин в США и увеличение запасов повлияли на стремительный рост цен на бензин RBOB», — отмечают аналитики ING в своей записке для клиентов

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились примерно на 1,1 млн баррелей.

Осторожные ожидания относительно сокращения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ассоциированных членов (ОПЕК+) накануне политической встречи 1 июня также давили на рынки.

«Цены на нефть испытали дальнейшее давление на фоне роста шума вокруг производственной политики ОПЕК+ Ожидается, что члены ОПЕК+ продолжат свои дополнительные добровольные сокращения поставок после второго квартала этого года», — отмечают аналитики ING.

Економічна Правда По материалам:

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