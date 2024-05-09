США готовят новый пакет помощи для Украины — Finance.ua

США готовят новый пакет помощи для Украины Сегодня 11:34 — Казна и Политика

США готовят новый пакет помощи для Украины

Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании», — отметил он.

Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США в конце апреля, обеспечивает такую ​​возможность. Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может вскоре ожидать дополнительного финансирования.

Напомним, 24 апреля Джо Байден подписал закон HR8035 «О дополнительных ассигнованиях на нужды национальной безопасности — 2024». Он включает $60,84 млрд помощи Украине и региональным партнерам в противодействии агрессии рф.

В эту сумму входят, в том числе $23,2 млрд на пополнение запасов Пентагона, предоставленных ранее Украине. Около $14 млрд пойдет на закупку передовых систем вооружений и оборонных услуг для нашей страны. Кроме того, документ предусматривает $11,3 млрд на проведение текущих военных операций США в регионе и $26 млн на дальнейшее наблюдение за использованием помощи в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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