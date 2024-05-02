Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии — Finance.ua

Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии Сегодня 16:32

Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций , направленных против российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов по юрисдикции третьих стран, которые помогают стране-агрессору приобретать ресурсы для производства вооружения.

Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Санкции направлены против около 280 субъектов.

Под действие американских санкций попали:

почти 60 субъектов из разных юрисдикций (Азербайджан, Бельгия, КНР, россия, Словакия, Турция и ОАЕ), которые обеспечивают возможность получения россией из-за границы необходимых для ее ВПК технологий и оборудования, в частности:

5 компаний из сети поставок оборудования для производства российских дронов (Tulun International, Ultran EK, RG Solutions, Juhang Aviation и др.);

9 физических и юридических лиц из сети поставок компонентов для подсанкционной российской компании Radioavtomatika LLC;

7 субъектов, аффилированных с китайской сетью поставок электроники в рф (Wuhan Global Sensor Technology Co., IPM Limited, Chengdu Keylink Wireless Technology Co.);

2 китайских компании, которые поставляли продукцию российскому ВПК (Shandong и Shvabe Opto);

10 субъектов из сети закупки станков в Бельгии и Турции (Sonatec, GIF, GIF Osborne, Etasis и т. п. );

); 5 компаний из сети закупки электроники в Гонконге, Словакии и ОАЭ;

3 компании из закупочной сети ранее санкционированного российского автопроизводителя Kamaz;

6 компаний, оказывавших посреднические услуги при осуществлении закупки россией подсанкционной продукции за границей;

генеральный директор подсанкционной российской транспортной компании TK Logimeks и 3 субъекта, аффилированные с ним;

Y. Aliyev, который является агентом по закупке и координирует деятельность сети посредников в интересах российских военных конечных потребителей, а также 4 связанных с ним субъекта;

турецкий поставщик электроники в рф компания Alpha Impex;

3 руководителя ранее санкционированных в США российских компаний;

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более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики российской федерации, в частности:

14 компаний из оборонного и связанных секторов экономики россии (TSKBA, Institute of Applied Physics, Lipetskii Mekhanicheskii Zavod, OKO Design Bureau и др.);

55 компаний из производственного сектора россии (Zavod Spetsagregat, Mospress, Inno Beton 21, Radioizmereniya, Lassard, Zavod Poluprovodnikovykh Priborov, Fryazinskii Zavod Moshchnykh Tranzistorov и т. д. );

); 44 субъекта из технологического сектора экономики россии (Konstruktorskoe Byuro Farvater, Inkotekh, IBS IT Services, Orion, Cybersecurity Center LLC, Mezhdunarodnyi Klub OpticheskikhInnovatsii OpticheskikhInnovatsii и т. д. );

); 3 компании из транспортного сектора россии (FPK Transagency JSC, Eastern Trading Transport Company и Reil Trein Service);

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две китайские и 12 российских компаний, связанных с импортом в россию ключевых компонентов производства взрывчатки типа хлопчатобумажной целлюлозы и нитроцеллюлозы (Hengshui Heshuo, Hengshui Yuanchem, AMS Group LLC, Feniks, Khimtreid, Bina, Lenakhim;

три компании (Rau Farm, Inteller и Bio Farm Treid) и два физических лица, причастных к закупке товаров в интересах российских военных институтов, аффилированных с программами развития химического и биологического оружия;

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три российских государственных учреждения (RCB Defense Troops, FGUP NIIPA и 48TH TSNII), причастных к программам развития химического и биологического оружия, и 4 компании, оказывающие поддержку такой деятельности;

две компании, участвующие в развитии проектов по расширению добычи природного газа в россии (Neftegazstroy и Aktsionernoe Obshchestvo Vnipigazdobycha);

пять компаний из разных юрисдикций (Сингапур, Гонконг, рф и Турция), причастных к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2;

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14 компаний, аффилированных с одним из крупнейших производителей металлургического угля в россии группой Sibanthracite (GDK Baimskaya, Rudnik Karalveev, Razrez Kuznetskiy Yuzhnyy, Razrez Malinovskiy и др.);

две компании, связанные с росатомом (IPN Stankostroenie и Rusatom Machine Tools JSC);

20 субъектов, аффилированных с ВПК РФ (Murom Special Design Bureu, Russian All Terrain Vehicles Plastun Company, Remdizel и др.);

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14 физических и юридических лиц, связанных с производственным и технологическим секторами россии (Unimatik, Altegrity, SFG Baltika, Mashimport и т. п. );

российская авиационная компания Pobeda, которая, в частности, причастна к закупке американской авионики в нарушение правил экспортного контроля;

четыре китайские компании, разрабатывающие и поставляющие в рф аэрокосмическое, производственное и технологическое оборудование двойного использования;

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15 компаний из разных юрисдикций (Турция, Малайзия и Киргизия), которые поставляли российским потребителям товары из перечня приоритетной продукции, критической для российского ВПК;

три должностных лица российских исправительных колоний ВК-2 и ВК-3, связанных со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Кроме того, по словам Маркаровой, Госдеп признал, что россия применила химическое оружие против украинских военных в нарушение Конвенции о запрете химического оружия.

Она также добавила, что Министерство юстиции США подало запрос на конфискацию комплекта шасси самолета Boeing 737−800, задержанного в сентябре 2023 года в международном аэропорту Майами. Оборудование было приобретено за 1,55 млн дол. в пользу киргизского посредника, занимающегося передачей товаров двойного назначения в россию вопреки ранее введенным санкциям США.

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