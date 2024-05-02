Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии — Finance.ua
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Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии

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Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии
Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии
Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций, направленных против российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов по юрисдикции третьих стран, которые помогают стране-агрессору приобретать ресурсы для производства вооружения.
Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
Санкции направлены против около 280 субъектов.

Под действие американских санкций попали:

почти 60 субъектов из разных юрисдикций (Азербайджан, Бельгия, КНР, россия, Словакия, Турция и ОАЕ), которые обеспечивают возможность получения россией из-за границы необходимых для ее ВПК технологий и оборудования, в частности:
  • 5 компаний из сети поставок оборудования для производства российских дронов (Tulun International, Ultran EK, RG Solutions, Juhang Aviation и др.);
  • 9 физических и юридических лиц из сети поставок компонентов для подсанкционной российской компании Radioavtomatika LLC;
  • 7 субъектов, аффилированных с китайской сетью поставок электроники в рф (Wuhan Global Sensor Technology Co., IPM Limited, Chengdu Keylink Wireless Technology Co.);
  • 2 китайских компании, которые поставляли продукцию российскому ВПК (Shandong и Shvabe Opto);
  • 10 субъектов из сети закупки станков в Бельгии и Турции (Sonatec, GIF, GIF Osborne, Etasis и т. п.);
  • 5 компаний из сети закупки электроники в Гонконге, Словакии и ОАЭ;
  • 3 компании из закупочной сети ранее санкционированного российского автопроизводителя Kamaz;
  • 6 компаний, оказывавших посреднические услуги при осуществлении закупки россией подсанкционной продукции за границей;
  • генеральный директор подсанкционной российской транспортной компании TK Logimeks и 3 субъекта, аффилированные с ним;
  • Y. Aliyev, который является агентом по закупке и координирует деятельность сети посредников в интересах российских военных конечных потребителей, а также 4 связанных с ним субъекта;
  • турецкий поставщик электроники в рф компания Alpha Impex;
  • 3 руководителя ранее санкционированных в США российских компаний;
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более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики российской федерации, в частности:
  • 14 компаний из оборонного и связанных секторов экономики россии (TSKBA, Institute of Applied Physics, Lipetskii Mekhanicheskii Zavod, OKO Design Bureau и др.);
  • 55 компаний из производственного сектора россии (Zavod Spetsagregat, Mospress, Inno Beton 21, Radioizmereniya, Lassard, Zavod Poluprovodnikovykh Priborov, Fryazinskii Zavod Moshchnykh Tranzistorov и т. д.);
  • 44 субъекта из технологического сектора экономики россии (Konstruktorskoe Byuro Farvater, Inkotekh, IBS IT Services, Orion, Cybersecurity Center LLC, Mezhdunarodnyi Klub OpticheskikhInnovatsii OpticheskikhInnovatsii и т. д.);
  • 3 компании из транспортного сектора россии (FPK Transagency JSC, Eastern Trading Transport Company и Reil Trein Service);
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две китайские и 12 российских компаний, связанных с импортом в россию ключевых компонентов производства взрывчатки типа хлопчатобумажной целлюлозы и нитроцеллюлозы (Hengshui Heshuo, Hengshui Yuanchem, AMS Group LLC, Feniks, Khimtreid, Bina, Lenakhim;
три компании (Rau Farm, Inteller и Bio Farm Treid) и два физических лица, причастных к закупке товаров в интересах российских военных институтов, аффилированных с программами развития химического и биологического оружия;
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три российских государственных учреждения (RCB Defense Troops, FGUP NIIPA и 48TH TSNII), причастных к программам развития химического и биологического оружия, и 4 компании, оказывающие поддержку такой деятельности;
две компании, участвующие в развитии проектов по расширению добычи природного газа в россии (Neftegazstroy и Aktsionernoe Obshchestvo Vnipigazdobycha);
пять компаний из разных юрисдикций (Сингапур, Гонконг, рф и Турция), причастных к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2;
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14 компаний, аффилированных с одним из крупнейших производителей металлургического угля в россии группой Sibanthracite (GDK Baimskaya, Rudnik Karalveev, Razrez Kuznetskiy Yuzhnyy, Razrez Malinovskiy и др.);
две компании, связанные с росатомом (IPN Stankostroenie и Rusatom Machine Tools JSC);
20 субъектов, аффилированных с ВПК РФ (Murom Special Design Bureu, Russian All Terrain Vehicles Plastun Company, Remdizel и др.);
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14 физических и юридических лиц, связанных с производственным и технологическим секторами россии (Unimatik, Altegrity, SFG Baltika, Mashimport и т. п.);
российская авиационная компания Pobeda, которая, в частности, причастна к закупке американской авионики в нарушение правил экспортного контроля;
четыре китайские компании, разрабатывающие и поставляющие в рф аэрокосмическое, производственное и технологическое оборудование двойного использования;
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15 компаний из разных юрисдикций (Турция, Малайзия и Киргизия), которые поставляли российским потребителям товары из перечня приоритетной продукции, критической для российского ВПК;
три должностных лица российских исправительных колоний ВК-2 и ВК-3, связанных со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.
Кроме того, по словам Маркаровой, Госдеп признал, что россия применила химическое оружие против украинских военных в нарушение Конвенции о запрете химического оружия.
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Она также добавила, что Министерство юстиции США подало запрос на конфискацию комплекта шасси самолета Boeing 737−800, задержанного в сентябре 2023 года в международном аэропорту Майами. Оборудование было приобретено за 1,55 млн дол. в пользу киргизского посредника, занимающегося передачей товаров двойного назначения в россию вопреки ранее введенным санкциям США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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