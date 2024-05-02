Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии — Finance.ua

Посол Украины рассказала, по чему больше всего «ударят» новые санкции США против россии
Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций, направленных против российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов по юрисдикции третьих стран, которые помогают стране-агрессору приобретать ресурсы для производства вооружения.
Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
Санкции направлены против около 280 субъектов.
Под действие американских санкций попали:
почти 60 субъектов из разных юрисдикций (Азербайджан, Бельгия, КНР, россия, Словакия, Турция и ОАЕ), которые обеспечивают возможность получения россией из-за границы необходимых для ее ВПК технологий и оборудования, в частности:
- 5 компаний из сети поставок оборудования для производства российских дронов (Tulun International, Ultran EK, RG Solutions, Juhang Aviation и др.);
- 9 физических и юридических лиц из сети поставок компонентов для подсанкционной российской компании Radioavtomatika LLC;
- 7 субъектов, аффилированных с китайской сетью поставок электроники в рф (Wuhan Global Sensor Technology Co., IPM Limited, Chengdu Keylink Wireless Technology Co.);
- 2 китайских компании, которые поставляли продукцию российскому ВПК (Shandong и Shvabe Opto);
- 10 субъектов из сети закупки станков в Бельгии и Турции (Sonatec, GIF, GIF Osborne, Etasis
и т. п.);
- 5 компаний из сети закупки электроники в Гонконге, Словакии и ОАЭ;
- 3 компании из закупочной сети ранее санкционированного российского автопроизводителя Kamaz;
- 6 компаний, оказывавших посреднические услуги при осуществлении закупки россией подсанкционной продукции за границей;
- генеральный директор подсанкционной российской транспортной компании TK Logimeks и 3 субъекта, аффилированные с ним;
- Y. Aliyev, который является агентом по закупке и координирует деятельность сети посредников в интересах российских военных конечных потребителей, а также 4 связанных с ним субъекта;
- турецкий поставщик электроники в рф компания Alpha Impex;
- 3 руководителя ранее санкционированных в США российских компаний;
более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики российской федерации, в частности:
- 14 компаний из оборонного и связанных секторов экономики россии (TSKBA, Institute of Applied Physics, Lipetskii Mekhanicheskii Zavod, OKO Design Bureau и др.);
- 55 компаний из производственного сектора россии (Zavod Spetsagregat, Mospress, Inno Beton 21, Radioizmereniya, Lassard, Zavod Poluprovodnikovykh Priborov, Fryazinskii Zavod Moshchnykh Tranzistorov
и т. д.);
- 44 субъекта из технологического сектора экономики россии (Konstruktorskoe Byuro Farvater, Inkotekh, IBS IT Services, Orion, Cybersecurity Center LLC, Mezhdunarodnyi Klub OpticheskikhInnovatsii OpticheskikhInnovatsii
и т. д.);
- 3 компании из транспортного сектора россии (FPK Transagency JSC, Eastern Trading Transport Company и Reil Trein Service);
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две китайские и 12 российских компаний, связанных с импортом в россию ключевых компонентов производства взрывчатки типа хлопчатобумажной целлюлозы и нитроцеллюлозы (Hengshui Heshuo, Hengshui Yuanchem, AMS Group LLC, Feniks, Khimtreid, Bina, Lenakhim;
три компании (Rau Farm, Inteller и Bio Farm Treid) и два физических лица, причастных к закупке товаров в интересах российских военных институтов, аффилированных с программами развития химического и биологического оружия;
три российских государственных учреждения (RCB Defense Troops, FGUP NIIPA и 48TH TSNII), причастных к программам развития химического и биологического оружия, и 4 компании, оказывающие поддержку такой деятельности;
две компании, участвующие в развитии проектов по расширению добычи природного газа в россии (Neftegazstroy и Aktsionernoe Obshchestvo Vnipigazdobycha);
пять компаний из разных юрисдикций (Сингапур, Гонконг, рф и Турция), причастных к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2;
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14 компаний, аффилированных с одним из крупнейших производителей металлургического угля в россии группой Sibanthracite (GDK Baimskaya, Rudnik Karalveev, Razrez Kuznetskiy Yuzhnyy, Razrez Malinovskiy и др.);
две компании, связанные с росатомом (IPN Stankostroenie и Rusatom Machine Tools JSC);
20 субъектов, аффилированных с ВПК РФ (Murom Special Design Bureu, Russian All Terrain Vehicles Plastun Company, Remdizel и др.);
14 физических и юридических лиц, связанных с производственным и технологическим секторами россии (Unimatik, Altegrity, SFG Baltika, Mashimport
и т. п.);
российская авиационная компания Pobeda, которая, в частности, причастна к закупке американской авионики в нарушение правил экспортного контроля;
четыре китайские компании, разрабатывающие и поставляющие в рф аэрокосмическое, производственное и технологическое оборудование двойного использования;
15 компаний из разных юрисдикций (Турция, Малайзия и Киргизия), которые поставляли российским потребителям товары из перечня приоритетной продукции, критической для российского ВПК;
три должностных лица российских исправительных колоний ВК-2 и ВК-3, связанных со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.
Кроме того, по словам Маркаровой, Госдеп признал, что россия применила химическое оружие против украинских военных в нарушение Конвенции о запрете химического оружия.
Она также добавила, что Министерство юстиции США подало запрос на конфискацию комплекта шасси самолета Boeing 737−800, задержанного в сентябре 2023 года в международном аэропорту Майами. Оборудование было приобретено за 1,55 млн дол. в пользу киргизского посредника, занимающегося передачей товаров двойного назначения в россию вопреки ранее введенным санкциям США.
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