Суд отменил персональные санкции ЕС против Фридмана и Авена — Finance.ua
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Суд отменил персональные санкции ЕС против Фридмана и Авена

Фондовый рынок
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Суд Евросоюза удовлетворил иск акционеров Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении их из санкционного списка.
Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте суда.
«Генеральный суд отменил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в решении суда.
Согласно решению суда, основания, на которых бизнесменов внесли в списки, не достаточно обоснованы, а дополнительных доказательств Совет ЕС не предоставил.
«Суд удовлетворяет требования Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных санкционных актах, не достаточно обоснована, а следовательно, включение Авена и Фридмана в обжалованные списки не было оправданным.
Что касается продления действия актов, суд считает, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первичных актах.
По мнению суда, хотя основания, выдвинутые Советом, могут быть такими. которые позволяют установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана к путину или его окружению, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они извлекали выгоду от этих лиц", — говорится в заявлении.
Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.
Фридман и Авен — основатели и акционеры российского «Альфа-Банка». После начала войны в Украине они покинули россию, но, тем не менее, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были также занесены в санкционный список США.
Прошлой весной стало известно, что Фридман и Авен решили продать свои доли в Альфа-Банке — прежде всего чтобы попытаться снять с себя санкции. Тогда источник газеты Financial Times говорил, что они готовы ради этого на все.
По материалам:
Економічна Правда
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