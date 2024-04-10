Суд отменил персональные санкции ЕС против Фридмана и Авена — Finance.ua

Суд отменил персональные санкции ЕС против Фридмана и Авена Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Суд Евросоюза удовлетворил иск акционеров Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении их из санкционного списка.

«Генеральный суд отменил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в решении суда.

Согласно решению суда, основания, на которых бизнесменов внесли в списки, не достаточно обоснованы, а дополнительных доказательств Совет ЕС не предоставил.

«Суд удовлетворяет требования Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных санкционных актах, не достаточно обоснована, а следовательно, включение Авена и Фридмана в обжалованные списки не было оправданным.

Что касается продления действия актов, суд считает, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первичных актах.

По мнению суда, хотя основания, выдвинутые Советом, могут быть такими. которые позволяют установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана к путину или его окружению, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они извлекали выгоду от этих лиц", — говорится в заявлении.

Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.

Фридман и Авен — основатели и акционеры российского «Альфа-Банка». После начала войны в Украине они покинули россию, но, тем не менее, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были также занесены в санкционный список США.

Прошлой весной стало известно, что Фридман и Авен решили продать свои доли в Альфа-Банке — прежде всего чтобы попытаться снять с себя санкции. Тогда источник газеты Financial Times говорил, что они готовы ради этого на все.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.