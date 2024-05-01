В США разоблачили схему поставок в россию электроники двойного назначения в обход санкций — Finance.ua

В США разоблачили схему поставок в россию электроники двойного назначения в обход санкций
Американские стражи порядка разоблачили и заблокировали схему поставки в россию в обход санкций электронных компонентов двойного назначения, которые использовались для изготовления оружия.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
«Компания в Нью-Йорке получила в общей сложности более $250 тысяч от российской организации, находящейся под санкциями, для закупки и экспорта электронных компонентов», — отмечается в сообщении.
В связи с этим обвинения предъявлены по меньшей мере трем лицам — Николаю Григорьеву, Никите Архипову и Артему Оловьяникову. Первый из них уже признал себя виновным в сговоре в целях обмана Соединенных Штатов, двое других остаются на свободе.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако подчеркнула, что благодаря оперативным действиям агентов ФБР и прокуратуры была распутана целая система фальшивых заказов и электронных переводов. Таким образом, американские правоохранители предотвратили поставки более 11,5 тысяч электронных компонентов для военно-промышленного комплекса россии.
Государственный департамент подтвердил, что политика Соединенных Штатов по привлечению к ответственности россии за войну против Украины не изменилась и предусматривает дальнейшие ограничения.
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