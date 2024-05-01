Белый дом хочет отказаться от импорта из россии важного для АЭС ресурса, — Bloomberg Сегодня 09:15

Администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о запрете импорта в США обогащенного российского урана через исполнительную власть, поскольку усилия Конгресса по блокированию поставок реакторного топлива пробуксовывают.

Об этом со ссылкой на сведущие источники сообщает Bloomberg

В настоящее время представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других органов американской администрации ведут переговоры об ограничении импорта российского урана, включая возможность его запрета. Пока речь о каких-то конкретных решениях не идет.

При этом в Администрации и атомной промышленности все еще предпочитают, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, поскольку отменить закон сложнее, чем отменить действия, совершенные с использованием исполнительной власти.

В Совете национальной безопасности призвали федеральный законодательный орган содействовать созданию «безопасной цепочки поставок ядерного топлива», которая не будет зависеть от врагов США.

В Министерстве энергетики США заявили, что рф поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота, из более чем 90 коммерческих реакторов.

Это делает россиян первыми иностранными поставщиками, а также приносит Москве около 1 млрд долларов в год. Эксперты считают, что решение этого вопроса может стать вызовом американской экономике.

Эмбарго на российский уран. Что известно

Напомним, в 2023 году сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект о введении эмбарго на уран из рф. Как уже отмечалось, атомная промышленность США готова от него отказаться.

При этом в позапрошлом году сообщалось, что Соединенные Штаты не будут вводить запрет на поставки российского урана.

УНІАН По материалам:

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